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Giriş Tarihi: 29.8.2021

Defansa tanıdık isim

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Defansa tanıdık isim

Stoper arayışındaki siyah-beyazlı yönetim, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen 22 yaşındaki Montero’yu Atletico Madrid’den istedi. Beşiktaş, İspanyol kulübün oyuncunun belli bir maç oynamaması halinde ekstra para istemesi maddesine bu kez karşı çıkyıor

Beşiktaş önceki akşam İstanbul'a gelen Umut Meraş transferini resmiyete döktü. 25 yaşındaki milli sol bek ile 3 yıllık sözleşmeye imza atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Fransız Le Havre kulübüne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Umut ise yıllık 900 bin Euro alacak. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından transfer bugün resmi olarak açıklanacak. Beşiktaş stoper için de tanıdık bir isimde karar kıldı. Geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen İspanyol stoper Francisco Montero'yu kiralamak için Atletico Madrid'e teklifini yaptı. Geçtiğimiz sezon için yapılan sözleşmede 22 yaşındaki oyuncunun 25 maçta forma giymemesi durumunda 750 bin Euro ödeme yapılacağı maddesi vardı. Beşiktaş yönetimi bu sezon için bu tür bir maddeyi kabul etmeyeceğini Atletico Madrid cephesine bildirdi. İspanyol kulübünün ise sözleşmeye oynama şartı koydurmak istediği ve pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

SALİH UÇAN İLK KEZ KIZARDI!
Karşılaşmanın 35. dakikasında Efe Tatlı'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Salih Uçan, 48'de bu kez Erhun'u faulle durdurunca ikinci sarı, kırmızıya döndü. 27 yaşındaki oyuncu kariyerinin ilk kırmızısını görürken, Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Sergen Yalçın bu kart sonrası değişikliğe giderken, 11'de 8'den fazla yabancıyı aynı anda oynatamayacağı için Alex'i çıkarıp oyuna Necip'i soktu.

LENS İÇİN 300 BİN EURO VERİRİZ!
BEŞIKTAŞ'IN yollarını ayırmak istediği Jeremain Lens için Karagümrük yeniden devreye girdi. Siyahbeyazlılara daha önce 1.8 milyon Euro olan maaşının 300 bin Euro'sunu karşılama teklifinde bulunan kırmızı-siyahlı ekip, "ret" yanıtı almıştı. Karagümrük'ün Hollandalı sağ kanat için ücreti bir miktar daha artırdığı belirtildi. Karagümrük'ün Ljajic için de teklifte bulunduğu ama kabul edilemez seviyede olduğu öğrenildi.

REKABET HER ZAMAN İYİDİR
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçı öncesi Umut Meraş transferini değerlendirdi. Yalçın, "A Milli Takım'ın sol beki, bize değer katacak bir oyuncu. Umut Meraş'ın planlama dahilinde yapılmış, çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Rıdvan Yılmaz ve N'Sakala varken üçüncü bir sol bek olduğunu biliyoruz ama rekabet performansları her zaman daha yukarıya çıkartır" dedi.

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Defansa tanıdık isim
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