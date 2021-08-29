Defansa tanıdık isim

Stoper arayışındaki siyah-beyazlı yönetim, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen 22 yaşındaki Montero’yu Atletico Madrid’den istedi. Beşiktaş, İspanyol kulübün oyuncunun belli bir maç oynamaması halinde ekstra para istemesi maddesine bu kez karşı çıkyıor
Beşiktaş önceki akşam İstanbul'a gelen Umut Meraş transferini resmiyete döktü. 25 yaşındaki milli sol bekile 3 yıllık sözleşmeye imza atıldı. Yapılan anlaşmaya göre Fransız Le Havrekulübüne 1.2 milyon Euro bonservis bedeliödenecek. Umut ise yıllık 900 bin Euro alacak. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından transfer bugün resmi olarak açıklanacak. Beşiktaş stoper için de tanıdık bir isimde karar kıldı. Geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen İspanyol stoper FranciscoMontero'yu kiralamak içinAtletico Madrid'e teklifini yaptı. Geçtiğimiz sezon için yapılan sözleşmede 22 yaşındaki oyuncunun25 maçta forma giymemesidurumunda 750 bin Euro ödemeyapılacağı maddesi vardı. Beşiktaş yönetimi bu sezon için bu tür bir maddeyi kabul etmeyeceğini Atletico Madrid cephesine bildirdi. İspanyol kulübünün ise sözleşmeyeoynama şartı koydurmak istediği vepazarlıkların sürdüğü belirtildi.
SALİH UÇAN İLK KEZ KIZARDI!
Karşılaşmanın 35. dakikasında Efe Tatlı'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Salih Uçan, 48'de bu kez Erhun'u faulle durdurunca ikinci sarı, kırmızıya döndü. 27 yaşındaki oyuncu kariyerinin ilk kırmızısını görürken, Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Sergen Yalçın bu kart sonrası değişikliğe giderken, 11'de 8'den fazla yabancıyı aynı anda oynatamayacağı için Alex'i çıkarıp oyuna Necip'i soktu.
LENS İÇİN 300BİN EURO VERİRİZ! BEŞIKTAŞ'IN yollarını ayırmak istediği Jeremain Lens için Karagümrük yeniden devreye girdi. Siyahbeyazlılara daha önce 1.8 milyon Euro olanmaaşının 300 binEuro'sunu karşılamateklifinde bulunan kırmızı-siyahlı ekip, "ret" yanıtı almıştı. Karagümrük'ün Hollandalı sağ kanat için ücreti bir miktar daha artırdığı belirtildi. Karagümrük'ünLjajic için de tekliftebulunduğu amakabul edilemez seviyedeolduğuöğrenildi.
REKABET HERZAMAN İYİDİR BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçı öncesi Umut Meraş transferini değerlendirdi. Yalçın, "A Milli Takım'ın sol beki, bize değer katacak bir oyuncu. Umut Meraş'ın planlama dahilinde yapılmış, çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. RıdvanYılmaz ve N'Sakala varken üçüncübir sol bek olduğunu biliyoruz amarekabet performansları her zamandaha yukarıya çıkartır" dedi.