Galatasaray, Süper Lig'in 3. Hafta maçları kapsamında Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgileri merak eden sporseverler "Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Süper Lig Kasımpaşa - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve tüm detaylar şöyle;
Kasımpaşa, Galatasaray maçında ilk düdük 29 Ağustos 2021 Pazar günü saat 19:15'te çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesini aşağıda yer alan link ile canlı olarak izleyebilirsiniz...