Morita Fenerbahçe’de

Japon oyuncunun transferinin Altay maçı sonrası açıklanması bekleniyor. Bu imza ile birlikte yeni projelerin de temeli atılacak
Fenerbahçe, ön libero HidemasaMorita transferini bitirdi.Portekiz kulübü transferidoğrularken sarı-lacivertlilerinJapon oyuncuyu Altay maçısonrasında açıklanması bekleniyor.Bu transferin perde arkasındageleceğe yönelik projeler yatıyor.Santa Clara takımının başkanıve futbol takımının hisselerininyüzde 56'sının sahibiolan İsmail Uzun geçtiğimizhafta İstanbul'a geldi. Uzun, BaşkanAli Koç'la özel bir görüşme yaptı.Morita için söz kesilirken, geleceğedair projeler masaya yatırıldı.
ALTYAPIDAN GENÇLER PORTEKİZ'E
F.Bahçe altyapısından genç oyuncuların, Portekiz'e gönderilerek gelişimini burada sürdürmeleri, iki kulüp arasında transfer alışverişi konusunda iş birliği yapılması gibi önemli başlıklar görüşmede öne çıktı. Bu birleşmenin adı tam olarakkonulmasa da konunun tüm detaylarınınilerleyen dönemde daha fazlaortaya çıkması bekleniyor. Öteyandan Morita'nın imza atmak içinyarın İstanbul'a geleceği kaydedildi.
4 EKSİKLE İZMİR'DE
F.BAHÇE'DE sakatlıkları devam eden Serdar Dursun, Pelkas, İrfan Can veNovak, Altay maçı kadrosunda yok. Helsinki ile oynanan rövanşta UEFA listesinde olmadığı için oynayamayan Kim ile Samatta, İzmir'de 11'e monte olacak. Son olarak 2009'da kupadada karşılaşan Altay ile F.Bahçe, 18 yıl sonra rakip olacak.
F.BAHÇE'DEN TRABZON'A
SARI-LACIVERTLILERIN U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki Kaan Öztürk,Hekimoğlu Trabzon'a 3 yıllık imza attı. Fenerbahçe sözleşmeye geri alma opsiyonu koyarken, isterse belli bir ücret karşılığında genç sağ kanadı geri alabilecek. Kaan, U19 Süper Lig'inde geçen sezon 20 maça çıkmış, 1 gol, 9 asistle oynamıştı.
AÇILIŞ ALMANYA'DA
UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda yer alan F.Bahçe'nin maç takvimi belli oldu. 16 Eylül'de Almanya'da Frankfurt ile açılışı yapacak Kanarya, 30 Eylül'de Yunan temsilcisi Olympiakos'u, 21 Ekim'de Belçika ekibi Antwerp'i konuk edecek. 4 Kasım'da Antwerp'e, 25 Kasım'da Olympiakos'a gidecek. 9 Aralık'ta E.Frankfurt'u ağırlayıp grup maçlarını tamamlayacak.