ALİ GÜLTİKEN - HEYECANLANDIRIYOR, KALİTE KOKUYOR

Karagümrük, Süper Lig'de olan herkesten farklı bir oyun felsefesine sahip. Zor bir takım. Birçok takım gibi topa sahip olma düşüncesiyle oyunu kurguluyorlar. Ama farkları sahanın her tarafında çok sakin kalarak bunu yapmaya çalışmaları. Rakip kim olursa olsun, skor ne olursa olsun, asla taviz vermiyorlar. Düşündüklerini yapabilen bir takım. Kaliteleri de var. Bu yüzden de zor bir rakip haline geliyorlar. Dün akşam Beşiktaş açısından da öyle oldu. Fakat Beşiktaş kalitesi çok yüksek bir takım olduğu için işi fazla uzatmadan bireysel kaliteleri ile skoru buldu.