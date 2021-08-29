Yapılan anlaşmaya göre Fransız Le Havre kulübüne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Umut ise yıllık 900 bin Euro alacak.

Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından transfer bugün resmi olarak açıklanacak. Beşiktaş stoper için de tanıdık bir isimde karar kıldı.