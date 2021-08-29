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Giriş Tarihi: 29.8.2021 20:36 Son Güncelleme: 29.8.2021 21:11

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Diagne ve Morutan'a dikkat çeken sözler! "Çok iş yapar..."

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Diagne ve Morutan’a dikkat çeken sözler! Çok iş yapar...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Morutan, ilk kez 11'de başladı. İlk 11'in bir diğer dikkat çeken ismi ise Barış Alper Yılmaz oldu. Maçın ilk yarısında Rumen oyuncularının etkili oyunuyla skoru bulan Galatasaray, devre arasına 2-1 önde girdi. Deneyimli yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın yeni transferi Morutan ve Diagne için flaş sözlerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ligde ilk 2 maçını galibiyetle geçen sarı-kırmızılılar, 3'te 3 yapmak için Kasımpaşa'yı da mağlup etmek istiyor. Maçın ilk yarısını 2-1 önde kapatan Fatih Terim ve öğrencileri, tempolu bir oyunla sahada yer aldı.

Galatasaray'ın gollerinde ise bu sezon kadrosuna kattığı Rumen oyuncular dikkat çekti. Taraftarın çok şey beklediği genç oyuncu Olimpiu Morutan, ilk maçında asist yaptı.

Morutan'ın asistinde bir diğer Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau, Galatasaray'ın ilk golünü kaydetti. İkinci golde ise yine Morutan'ın büyük katkısı vardı.

Genç oyuncu, ceza sahasından çektiği sert şutta kaleciyi geçemedi ancak seken topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı ve takımını 2-0 üstün konuma getirdi.

İlk yarının son saniyelerinde ise Kasımpaşa, Jorgensen'in golünde farkı 1'e indirdi.

Deneyimli yorumcu Erman Toroğlu, ilk yarının son düdüğünün ardından A Spor'da Galatasaray'ın oyununu ve yeni transferleri değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri...

"Galatasaray'da bu sene enteresan oyuncular var. Top yapıyorlar, ani çıkıyorlar. Arada bir roketliyorlar. Ama Diagne gibi bir el freni var. Bu tip oyun oynayan bir takımda Diagne sırıtır."

"Morutan, fizik olarak hazır olduğunda Süper Lig'de çok iş yapar. Galatasaray'ın mümkün olduğu kadar Morutan'ı rakip ceza alanının civarlarında gezdirmesi gerekiyor."

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Diagne ve Morutan'a dikkat çeken sözler! "Çok iş yapar..."
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