Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Mesut Özil kadroda yok! Altay - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 29.8.2021 20:41 Son Güncelleme: 29.8.2021 21:11

Son dakika: Mesut Özil kadroda yok! Altay - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Mesut Özil kadroda yok! Altay - Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 3. haftasında ilk 2 maçını kazanan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Altay'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Sarı-lecivertlilerde Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Mesut Özil sakatlıkları nedeniyle Altay'a karşı forma giymiyor. Maç öncesi Fenerbahçe'nim ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında ilk 2 maçını kazanan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Altay'a konuk oluyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı 2 karşılaşmadan 6 puan çıkaran, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçını da kazanarak gruplara kalan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini ligin yeni temsilcisi Altay karşısında da sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia

ALTAY: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba.

Fenerbahçe'nin yedekleri: Berke, Ertuğrul, Serdar Aziz, Mert Hakan, Samatta, Arda,Zacj, Fatih, Melih.

Fenerbahçe'nin Altay maçı kadrosunda kasığında ağrı hisseden Mesut Özil yer almadı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK!

Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Mesut Özil sakatlıkları nedeniyle Altay'a karşı forma giymiyor.

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Son dakika: Mesut Özil kadroda yok! Altay - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu...
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