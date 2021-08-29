Son dakika: Mesut Özil kadroda yok! Altay - Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu...

Süper Lig'in 3. haftasında ilk 2 maçını kazanan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Altay'a konuk oluyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde oynadığı 2 karşılaşmadan 6 puan çıkaran, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçını da kazanarak gruplara kalan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini ligin yeni temsilcisi Altay karşısında da sürdürmek istiyor.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU!
FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia
ALTAY: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba.
Fenerbahçe'nin yedekleri: Berke, Ertuğrul, Serdar Aziz, Mert Hakan, Samatta, Arda,Zacj, Fatih, Melih.
Fenerbahçe'nin Altay maçı kadrosunda kasığında ağrı hisseden Mesut Özil yer almadı.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK!
Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Mesut Özil sakatlıkları nedeniyle Altay'a karşı forma giymiyor.