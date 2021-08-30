Adana Demirspor’da Samet Aybaba sonrası ilk aday Vincenzo Montella

Sancak, "Hangi futbolcuyu 55'te oyundan çıkarırsan tepki gösterir. Balotelli üç maçta da oyundan alındı... Tepkisini öyle verdi. Bu ayrılığın altında başka bir şey yok. Üç maçta alınan 2 puan bizi böyle bir karar almaya itti. Bu kararı 3 hafta sonra vermektense bu hafta almak daha iyi diye düşündük. Görüştüğümüz hocalar var" dedi.