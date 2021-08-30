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Giriş Tarihi: 30.8.2021 07:38 Son Güncelleme: 30.8.2021 07:40

Adana Demirspor'da Samet Aybaba sonrası ilk aday Vincenzo Montella

SPOR SERVİSİ
Adana Demirspor’da Samet Aybaba sonrası ilk aday Vincenzo Montella

Adana Demirspor'u 26 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Aybaba'nın bu kararı takımın yıldızları Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile yaşadığı sorunlara bağlanırken, başkan Murat Sancak konunun alınan sonuçlarla ilgili olduğunu söyledi. Mavi Şimşekler'in yabancı teknik direktör adayları arasında ilk sırada İtalyan Vincenzo Montella'nın ismi bulunuyor.

Adana Demirspor'u 26 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Aybaba'nın bu kararı takımın yıldızları Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile yaşadığı sorunlara bağlanırken, başkan Murat Sancak konunun alınan sonuçlarla ilgili olduğunu söyledi.

Sancak, "Hangi futbolcuyu 55'te oyundan çıkarırsan tepki gösterir. Balotelli üç maçta da oyundan alındı... Tepkisini öyle verdi. Bu ayrılığın altında başka bir şey yok. Üç maçta alınan 2 puan bizi böyle bir karar almaya itti. Bu kararı 3 hafta sonra vermektense bu hafta almak daha iyi diye düşündük. Görüştüğümüz hocalar var" dedi.

'BÖYLE YAPACAKSAN GERİ DÖNME MARİO'
Murat Sancak, Mario Balotelli'yi de uyardıklarını açıkladı. Sancak, "Hiç kimse bu takımın üstünde değildir. Balotelli de değildir. Ülkesine giderken 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen hiç dönme' denildi" ifadesini kullandı.

İLK ADAY MONTELLA
Mavi Şimşekler'in yabancı teknik direktör adayları arasında ilk sırada İtalyan Vincenzo Montella'nın ismi bulunuyor. Kariyerinde Roma ve Milan'ı da çalıştıran Montella sıklıkla 3-5-2 sistemini tercih ederken, son döneminde Fiorentina ile 26 maçta 0.85, Sevilla ile 28 maçta 1.49, Milan ile ise 64 maçta 1.75 puan ortalaması yakaladı.

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Adana Demirspor'da Samet Aybaba sonrası ilk aday Vincenzo Montella
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