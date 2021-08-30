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Giriş Tarihi: 30.8.2021 16:36 Son Güncelleme: 30.8.2021 17:06

Başakşehir'de Junior Caiçara kadro dışı! Sosyal medya paylaşımı başına bela oldu...

Başakşehir’de Junior Caiçara kadro dışı! Sosyal medya paylaşımı başına bela oldu...

Medipol Başakşehir'de 32 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Medipol Başakşehir'de 32 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Caiçara, yeptığı paylaşımda "Savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte böyle oynamıyorduk ve bu bize şampiyonluğu getirmişti." ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Başakşehir'de Junior Caiçara kadro dışı! Sosyal medya paylaşımı başına bela oldu...
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