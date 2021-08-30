Başakşehir’de Junior Caiçara kadro dışı! Sosyal medya paylaşımı başına bela oldu...

Medipol Başakşehir'de 32 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Caiçara, yeptığı paylaşımda "Savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte böyle oynamıyorduk ve bu bize şampiyonluğu getirmişti." ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadelerine yer verildi.