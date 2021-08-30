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Giriş Tarihi: 30.8.2021 17:33 Son Güncelleme: 30.8.2021 17:38

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den Rizespor'a cevap! 'Kimin yalan söylediği...'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’den Rizespor’a cevap! ’Kimin yalan söylediği...’

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamalarına GS TV canlı yayınında yanıt verdi. Rezan Epözdemir, "Burak Elmas ile Fatih Terim'in çok iyi bir uyumu var. Buradan kutuplaştırma çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan krizi sürüyor. Bugün açıklama yapan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran'a, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, GS TV'de yanıt verdi.

Rezan Epözdemir'in sözleri şöyle...

Sizi ilgilendirmeyen bir dosyayı ilgilisinden fazla takip etmek önceki iddialarımızı güçlendiriyor. İlgilileri bu dosyayı bu kadar takip etmiyor.

Sansasyonel kaygılarla çıkıp açıklama yapmıyoruz. Galatasaray Başkan Yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. Burak Elmas ile Fatih Terim'in çok iyi bir uyumu var. Buradan bir kutuplaştırma çıkmaz. Boşuna uğraşmasınlar.

Bana Whatsapp mesajlarında 'Sen bu işi Tahkim işini çözersin' denildi. Sizi ilgilendiren ne durum var? Amaçları bizi tahkim şikayetinden vazgeçirmek.

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den Rizespor'a cevap! 'Kimin yalan söylediği...'
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