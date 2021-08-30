Abdullah Avcı, “25 günde 7, son bir haftada 3 müsabaka oynadık . Sakatlarımız var, hiç kolay değil. Harika bir galibiyet aldık” dedi
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından şunları söyledi: "Serkan altyapımızdan yetişmiş, her zaman görev verildiğinde en iyisini yapıyor, teşekkür ediyorum. Abdülkadir Ömür sakatlıktan çıktı, iyi çalıştı. Ona da teşekkür ediyorum. 25 günde 7, son 1 haftada 3 müsabaka oynadık. Hiç kolay değil. Üstelik sakat futbolcularımız var. Oyuncularımız bittikleri yerde birhamle yapıp skoru korumak istediler. Harika bir galibiyet oldu. Böyle sonuçlar camiayı bir araya getirip, daha da güçlendirir. Milli arada eksikleri giderip G.Saray'a hazırlanacağız."
VERILMEYEN FAUL AVCI'YI ÇILDIRTTI
MAÇIN 41. dakikasında Hamsik, Pelupessy'le girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Bordo-mavililer, pozisyonda faul beklerken oyun devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcıları, hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi. Avcı, elindeki su şişesini yere fırlatınca da sarı kartla cezalandırıldı.