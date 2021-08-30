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Giriş Tarihi: 30.8.2021

Kendim ettim kendim buldum

Kendim ettim kendim buldum

Yeni transfer Morutan’ın asistinde Cicaldau ile ağları bulan Aslan, yine Morutan’ın hazırladığı pozisyonda 38’de Kerem ile durumu 2-0’a getirdi. Sonrasında Diagne farkı önleyen isim olurken, cezayı 45’te Jörgensen kesti

İkinci yarıda G.Saray durunca Umut Bozok 66'da maçın sonucunu belirledi

MELO'YU ARIYORUZ!
SARI-KIRMIZILILARIN teknik direktörü Fatih Terim, kaçan galibiyetin ardından oyuncularına sitem ederken, transferlerle ilgili mesajlar verdi. "2-0'dan 2-2'nin pardonu olmaz" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Klasik hatalarımızdan yaptık. G.Saray'ın 9 numarasını veriyorsak, ilaç odur. Yoksa benim yanımda oturacak. Diagne yorgundu. Kolay değil, ağır da bir vücut. Ondan çıkardım. Golcüler gol atsa, sorun çözülecek. Her zaman bir Melo, bir Fernando bulamıyorsunuz. O mevkiler futbol anlayışımda hep önemli oldu. Orta sahaya bir transfer düşünüyoruz. Gedson'u da düşünüyoruz. Bir yandan bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız" dedi.

MORUTAN'A TAM NOT
SARI-KIRMIZILILARIN yeni transferi Olimpiu Morutan takımının iki golüne de doğrudan katkı yaptı. Cicaldau'nun golünde asisti yapan oyuncu, kaleciden dönen topu ağlara yollayan Kerem'in golünde ise şutu çeken isimdi. 72 dakika sahada kalan Rumen oyuncu, 30 pas kullanırken %83.3'lük isabet sağladı. 10 kez ikili mücadeleye giren Morutan 6 kez kazanan taraf olurken iki hava topu mücadelesinden de yenik ayrıldı. İki şut çeken genç oyuncu bunların birinde isabet sağladı, 3 kez de top çaldı.

BİREYSEL DEĞİL TAKIM HATASI VAR
SARI-KIRMIZILILARIN yediği iki golde bireysel hatalar öne çıkarken, Luyindama ise faturanın tüm takıma kesilmesi gerektiğini söyledi. Kongolu oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Böyle şeyler futbolda var. Yorgunluk da var takımda. Lig uzun ve kendimizi toparlayıp daha da iyi olacağız. Bireysel hata olmaz varsa toplu hata olur. 2-2 olduysa bir kişiye mal edilemez."

ELİNDEN BİR ŞEY GELMEDİ
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaçan fırsatlar sonrasında duruma tepki gösterdi. Savunmadaki hatalarla gelen golün ardından bir hayli sinirlenen Terim, artık bir gelenek haline gelen buz kovası üzerine oturdu…

SON 5 MAÇTA ÜÇÜNCÜ KAYIP!
Aslan, Kasımpaşa'ya konuk olduğu son 5 lig maçında 3. yenilgisini aldı. Bu 5 maç öncesinde Kasımpaşa'nın sahasında oynadığı 13 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Cimbom sonrasında yenilgi serisine başladı.

KULÜBENİN ÖNÜ E-5'E DÖNDÜ!
MAÇIN ikinci yarısında Fatih Terim üst üste önünden geçenler nedeniyle duruma tepki gösterdi. Önce Kasımpaşa operasyon güvenlik müdürünün önünden geçmesine kızan tecrübeli çalıştırıcı tepkisini dile getirirken, ardından TFF Saha Komiseri aynı rotayı çizince kızdı ve yanında bulunan havluyu fırlattı.

DEPLASMAN GOLCÜSÜ!
Bu sezon en büyük çıkışlardan birine imza atan Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa ağlarını da sarsarken yine deplasmanda gol buldu! G.Saray forması ile attığı son 5 golü de dış sahada kaydeden genç oyuncu bu sezon toplamda 3 gol ve 3 asiste ulaştı.

TAYLAN KAYIPLARDA!
G.Saray'da 2. yarıda sakatlanan Cicaldau'nun yerine giren Taylan, istatistiklerde yere çakıldı. 2. gol öncesinde topu kaptıran 26 yaşındaki orta saha, 4 ikili mücadeleye girip sadece birini kazanabildi. 10 top kaybı yaparken, 7 de pas hatası gerçekleştirdi.

BİZİ DEVLER LİGİ'NE ATTILAR!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplarını da değerlendiren Fatih Terim şu yorumu yaptı: "UEFA dedi ki; 'Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi'dir, ben öyle bir kura çekeyim.' Şampiyonlar Ligi gibi kura çektik. Takımların hepsi güçlü. En ağır kurayı biz çektik. O günler de biz daha iyi olacağız. Herkesle çata çat oynayacağız."

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