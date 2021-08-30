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Giriş Tarihi: 30.8.2021 20:37 Son Güncelleme: 30.8.2021 20:48

Son dakika: Ozan Kabak Premier Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı...

Son dakika: Ozan Kabak Premier Lig’e geri döndü! İşte yeni takımı...

Son dakika haberi... Schalke 04'de forma giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, geçtiğimiz sezon Liverpool'da kiralık olarak yarım dönem forma giymişti. Transfer döneminde birçok takımla ismi anılan milli oyuncumuz, yeniden Premier Lig'e döndü. İşte Ozan Kabak'ın yeni takımı...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Norwich City, Ozan Kabak'ın kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.

Genç yaşına rağmen Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma şansı bulan Ozan Kabak, geçtiğimiz sezon Ocak ayında Liverpool'a kiralık olarak transfer olmuştu.

21 yaşındaki milli oyuncu, transferinin ardından şu ifadeleri kullandı:

Geçen yıl Premier Lig'de oynadım ve çok zevk aldım. Yeniden İngiltere'de oynamak istedim ve bu yüzden Norwich'teyim. Premier Lig'de oynamak ve takımıma katkı sağlamak istedim.

Taraftarlar önünde Norwich formasıyla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Galibiyetler için çok çalışacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz.

Ozan Kabak, yeni takımı Norwich City'de 15 numaralı formayı giyecek. Öte yandan Premier Lig ekibi, Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Genç savunmacı, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 13 maça çıkmıştı.

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