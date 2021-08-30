Son dakika: Ozan Kabak Premier Lig’e geri döndü! İşte yeni takımı...

21 yaşındaki milli oyuncu, transferinin ardından şu ifadeleri kullandı:

Geçen yıl Premier Lig'de oynadım ve çok zevk aldım. Yeniden İngiltere'de oynamak istedim ve bu yüzden Norwich'teyim. Premier Lig'de oynamak ve takımıma katkı sağlamak istedim.