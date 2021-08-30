Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya'dan sürpriz transfer
Giriş Tarihi: 30.8.2021 10:03 Son Güncelleme: 30.8.2021 10:06

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya'dan sürpriz transfer

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

Bu sezon oynadığı tüm resmi maçları kazanan Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler, Sead Kolasinac'tan olumsuz haberler gelmesi üzerine Alman sol bek ile temasa geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vitor Pereira'nın istediği isimleri kadrolarına katmak istediğini ifade etmişti. Fenerbahçe için hareketli bir hafta olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bir sol bek bir sol açık bir de forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, ligde iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. Sead Kolasinac'tan gelen olumsuz haberlerin ardından Fenerbahçe aradığı sol beki Borussia Dortmund takımında buldu.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

FENERBAHÇE'DE VİTOR PEREİRA ETKİSİ!

Süper Lig'de üçte üç yapan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'ya olan saygı günden güne artıyor. Ferdi Kadıoğlu'nu 3-5-2'nin sağında oynamaya ikna eden Portekizli teknik adam genç oyuncudan maksimum verim aldı.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

Ferdi, dün harika bir gol atarak takımını öne geçirdi daha sonra da Valencia'da asist yaparak takımını rahatlattı.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

SON DAKİKA: MORİTA TRANSFERİNDE PÜRÜZ! İŞTE YENİ ADAY...

Fenerbahçe, Santa Clara forması giyen Japon Morita ile anlaşmıştı fakat bu transferde pürüzler yaşandı. Sarı lacivertliler Kanadalı orta saha oyuncusu Stephen Eustaquio ile ilgileniyor.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

Atiba ve Larin'in milli takımdan arkadaşı olan Stephen Eustaquio, 10 kez Kanada milli takımının formasını giydi.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

Vitor Pereira'nın özellikle transferini istediği oyuncu orta sahada forma giyiyor. Ön libero pozisyonundaki Stephen Eustaquio, Chaves, Cruz Azul gibi takımlarda forma giydi.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

1996 doğumlu orta saha oyuncusu Paços Ferreira takımında forma giyiyor. Eustaquio'nun takımıyla sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

SON DAKİKA: KOLASİNAC YERİNE NİCO SCHULZ!

Boşnak sol kanat oyuncusu Sead Kolasinac, son oynanan Manchester City karşılaşmasına ilk 11'de başlamştı. Kolasinac, Arsenal ile bonservis sorununu henüz çözemedi.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, Borussia Dortmund forması giyen Alman sol bek Nico Schulz ile temasa geçti. 12 defa Almanya milli takımında forma giyen Schulz, 2 de gol kaydetti.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

Hertha Berlin altyapısından yetişen Schulz, Gladbach ve Hoffenheim gibi takımlarda oynadı. 2019'da 25 milyon € bonservis bedeliyle Dortmund'a imza atan deneyimli oyuncu istikrarlı grafiğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

Kariyerinde 148 Bundesliga maçına çıkan Schulz, 5 gol attı ve 14 asist yaptı. Hem orta sahanın solunda hem de sol bekte forma giyen Schulz, Şampiyonlar Ligi'nde de 14 maça çıktı.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

3-5-2 sistemiyle mücadele eden Fenerbahçe, sol kanatta oyunun iki yönünü de iyi oynayabilen bir oyuncu arıyor.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

Schulz'un Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek. Fenerbahçe, Alman sol kanat oyuncusunu kiralayabilir.

Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya’dan sürpriz transfer

RÜŞTÜ REÇBER'DEN SONRA BİR İLK!

Altay Bayındır, Rüştü Reçber'den bu yana (1998/99) bir Süper Lig sezonunun ilk üç maçında kalesini gole kapatan ilk Fenerbahçe kalecisi oldu.

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Son dakika: Vitor Pereira istedi Fenerbahçe atağa geçti! Kolasinac olmadı Almanya'dan sürpriz transfer
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