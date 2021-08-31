Galatasaray baskıya boyun eğmez!

Rezan Epözdemir'in öne çıkan açıklamaları şöyle: "Sayın Tahir Kıran'ın sözlerimanipülatif, gerçek dışı. Oğulcan ile ilgili görevi kötüye kullanmaktan ötürü bir şikâyette bulunacağımızı açıkladık. Sayın Tahir Kıran, şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikâyet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler. Bir yandan şikâyet yok deyip, bir yandan Tahkim şikayetini geri çekin diye protokole madde koydurmak istiyorlar. Galatasaray başkan yardımcısınakimse şov yapıyor diyemez. G.Saray hiçbir baskıya, tehdide boyun eğmeden hak arama özgürlüğünü kullanır. Kimseden korkmaz. Başkanımızın özür dilediğinisöylüyor Sayın Tahir Kıran. Sayın Başkanımız, kendisine dönemediği için özür dilemiş. Konunun aslına ilişkin bir özür yok. Galatasaray'ıntek patronu Burak Elmas'tır."Sarı-kırmızıların başkanyardımcısı Rezan Epözdemir,Çaykur Rizespor KülübüBaşkanı Tahir Kıran'ınaçıklamalarına yanıt verdi
FEDERASYON PARAYI ÖDEYECEK
"Hukuk bumerang gibidir,atarsın gelip seni bulur. Bizadaleti başkaları için de istiyoruz.Çaykur Rizespor takımıylave Rize halkıyla hiçbir problemizyok. Hak arama özgürlüğümüzükullandık. Bize gelen paraları(UEFA'dan Avrupa gruplarınaayakbastı parası 6.7 milyonEuro) Futbol Federasyonu'Vermeyin' dememize rağmenonlara ödeyecek. (1.2 milyonEuro). Böylece oyuncumuzunlisansını alacağız. Ama biz hakarayışımızı sürdüreceğiz. Yaptığımızşikâyet müspet sonuçlanırsa,bu paramızı faiziyle gerialacağız. Olmazsa hukuka saygıduyacağız. Bize göre meselekapanmıştır."