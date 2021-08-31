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Giriş Tarihi: 31.8.2021

Galatasaray baskıya boyun eğmez!

Galatasaray baskıya boyun eğmez!

Sarı-kırmızıların başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, Çaykur Rizespor Külübü Başkanı Tahir Kıran’ın açıklamalarına yanıt verdi

Rezan Epözdemir'in öne çıkan açıklamaları şöyle: "Sayın Tahir Kıran'ın sözleri manipülatif, gerçek dışı. Oğulcan ile ilgili görevi kötüye kullanmaktan ötürü bir şikâyette bulunacağımızı açıkladık. Sayın Tahir Kıran, şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikâyet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler. Bir yandan şikâyet yok deyip, bir yandan Tahkim şikayetini geri çekin diye protokole madde koydurmak istiyorlar. Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. G.Saray hiçbir baskıya, tehdide boyun eğmeden hak arama özgürlüğünü kullanır. Kimseden korkmaz. Başkanımızın özür dilediğini söylüyor Sayın Tahir Kıran. Sayın Başkanımız, kendisine dönemediği için özür dilemiş. Konunun aslına ilişkin bir özür yok. Galatasaray'ın tek patronu Burak Elmas'tır." Sarı-kırmızıların başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, Çaykur Rizespor Külübü Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamalarına yanıt verdi

FEDERASYON PARAYI ÖDEYECEK
"Hukuk bumerang gibidir, atarsın gelip seni bulur. Biz adaleti başkaları için de istiyoruz. Çaykur Rizespor takımıyla ve Rize halkıyla hiçbir problemiz yok. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bize gelen paraları (UEFA'dan Avrupa gruplarına ayakbastı parası 6.7 milyon Euro) Futbol Federasyonu 'Vermeyin' dememize rağmen onlara ödeyecek. (1.2 milyon Euro). Böylece oyuncumuzun lisansını alacağız. Ama biz hak arayışımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız şikâyet müspet sonuçlanırsa, bu paramızı faiziyle geri alacağız. Olmazsa hukuka saygı duyacağız. Bize göre mesele kapanmıştır."

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Galatasaray baskıya boyun eğmez!
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