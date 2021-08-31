Süper Lig’de teknik adam pazarı kızıştı

Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni teknik direktörünü buldu. Adaylar arasında ilk sırada yer alanVincenzo Montella ile anlaşma sağlayanMavi Şimşekler, İtalyan çalıştırıcıyıbugün Türkiye'ye getiriyor. 47 yaşındaki teknik adam sözleşme imzalayarak takımın başına geçecek. Daha önce Roma veMilan'ı da çalıştıran Montella, son olarak Serie A takımlarından Fiorentina'da görev yapmıştı. Bu arada Alanyaspor, ÇağdaşAtan'ı gönderdi. İzmir ekibi Göztepe ise Ünal Karaman ile yollarını ayırma kararı aldı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.