Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig’de teknik adam pazarı kızıştı
Giriş Tarihi: 31.8.2021

Süper Lig’de teknik adam pazarı kızıştı

Süper Lig’de teknik adam pazarı kızıştı
Samet Aybaba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni teknik direktörünü buldu. Adaylar arasında ilk sırada yer alan Vincenzo Montella ile anlaşma sağlayan Mavi Şimşekler, İtalyan çalıştırıcıyı bugün Türkiye'ye getiriyor. 47 yaşındaki teknik adam sözleşme imzalayarak takımın başına geçecek. Daha önce Roma ve Milan'ı da çalıştıran Montella, son olarak Serie A takımlarından Fiorentina'da görev yapmıştı. Bu arada Alanyaspor, Çağdaş Atan'ı gönderdi. İzmir ekibi Göztepe ise Ünal Karaman ile yollarını ayırma kararı aldı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray’da Falcao beklenirken Mostafa Mohamed gidiyor! Fransa’dan takas teklifi geldi…
Son dakika: Fenerbahçe’den ayrılıp yıldızlaştı! Alternatifi olarak Mbwana Samatta düşünülüyor…
MEB'den son dakika açıklaması | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM AİS sorgulama sayfasında!
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’de ilk maçından sonra o gerçek ortaya çıktı! Milyonlarca kişi aynı anda…
Son dakika! ABD, Afganistan'dan tamamen çekildi
SON DAKİKA | Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid’den A Haber’e özel açıklamalar! Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak?
Son dakika haberler: Ronaldo'nun Manchester United'da alacağı maaş İngiltere'yi salladı! Messi ve Neymar...
Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın forvet gözdesi Beto! "Portekiz'in Haaland'ı"
Son dakika: Fenerbahçe Diego Rossi'yi resmen açıkladı! İstanbul'a geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig’de teknik adam pazarı kızıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA