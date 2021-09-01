Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demir’de Montella dönemi
Giriş Tarihi: 1.9.2021

Adana Demir’de Montella dönemi

Adana Demir’de Montella dönemi
SAMET Aybaba ile pazar günü yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni hocasına kavuştu. Mavi Şimşekler'in prensip anlaşmasına vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella dün saat 16.00'da Adana'ya geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcıyı Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Korkmaz, sportif direktör Gökhan Göktürk ve taraftarlar karşıladı. Profesyonel Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Montella daha önce Roma, Milan, Sampdoria, Fiorentina ve Sevilla gibi üst düzey takımları çalıştırdı. 283 maçta görev alan Montella'nın takımları 114 galibiyet, 71 beraberlik ve 98 mağlubiyet aldı. Genç çalıştırıcı, 1.46 maç başı puan ortalaması tutturdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Benfica Gedson Fernandes için kararını verdi! Ne Galatasaray ne de Beşiktaş...
3600 ek gösterge çalışmalarından son dakika gelişmesi: SABAH Memurlar o taslaklara ulaştı...
MEB'den son dakika duyurusu | Yüz yüze eğitime günler kala tüm kurallar belli oldu: İşte eğitimin yeni normali
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması: Yeni bir program hazırlandı...
Son dakika: Lionel Messi’nin PSG’de ilk maçından sonra o gerçek ortaya çıktı! Milyonlarca kişi aynı anda…
Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'i Bordeaux takımına gönderdi! İşte bonservis bedeli...
Son dakika! ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Ben bu savaşı sürdürmek istemedim
KYK yurt başvuruları ne zaman? 2021 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, kayıt tarihleri belli oldu mu?
Son dakika: Fenerbahçe'den Halil Dervişoğlu atağı ve Samatta müjdesi! Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci'den sonra...
Son dakika haberi: Başkan Ali Koç 'fırsat transferi' demişti, Fenerbahçe taraftarının Willian aşkı! Drogba...
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demir’de Montella dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA