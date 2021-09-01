Adana Demir’de Montella dönemi

SAMET Aybaba ile pazar günü yollarını ayıran Adana Demirspor, yeni hocasına kavuştu. Mavi Şimşekler'in prensip anlaşmasına vardığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella dün saat16.00'da Adana'ya geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcıyı Adana Demirspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Korkmaz, sportif direktör Gökhan Göktürk ve taraftarlar karşıladı. Profesyonel Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Montella daha önce Roma,Milan, Sampdoria, Fiorentinave Sevilla gibi üst düzeytakımları çalıştırdı. 283 maçtagörev alan Montella'nıntakımları 114 galibiyet, 71beraberlik ve 98 mağlubiyetaldı. Genç çalıştırıcı, 1.46 maç başı puan ortalaması tutturdu.