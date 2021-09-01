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Giriş Tarihi: 1.9.2021 19:00 Son Güncelleme: 1.9.2021 19:06

Fenerbahçe'den ayrılan Ahmet Oytun Özdoğan Malatyaspor'a imza attı

İHA
Fenerbahçe’den ayrılan Ahmet Oytun Özdoğan Malatyaspor’a imza attı

Yeni Malatyaspor 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Malatya ekibi ayrıca Ahmet Oytun Özdoğan'ı Kırklarelispor'a kiralandığını duyurdu.

Süper Lig'de aldığı 2 galibiyetle istikrarlı gidişatını sürdüren Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-siyahlıların 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaleci Ahmet Oytun Özdoğan sezon sonuna kadar Kırklarelispor forması giyecek. Kulüp transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Söz konusu paylaşımda, "Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek. Hoş geldin Ahmet!" denildi.

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Fenerbahçe'den ayrılan Ahmet Oytun Özdoğan Malatyaspor'a imza attı
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