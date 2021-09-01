Karadağ maçı öncesi sakatlık şoku! Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz...

Son Fatih Karagümrük maçında dikkat çeken bir performans ortaya koyan Rıdvan Yılmaz, Şenol Güneş tarafından A milli takım kampına davet edildi. Umut Meraş'ın sakatlığı sonrasında Rıdvan, kadroya dahil edildi. Rıdvan Yılmaz'ın Karadağ karşılaşmasına ilk 11'de çıkması bekleniyor.
Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ozan Tufan, Ozan Kabak, Çağlar ve Halil Dervişoğlu da kadrodan çıkarılmıştı.
Beşiktaş Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoît Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Jérémie Pignard olurken, Benoît Millot VAR, Delajod Willy ise AVAR olarak görev alacak.
Umut Meraş'tan sonra Abdulkadir Ömür de kamp kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim Bardakçı kadroya dahil edildi.