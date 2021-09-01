Karadağ maçı öncesi sakatlık şoku! Umut Meraş yerine Rıdvan Yılmaz...

Beşiktaş Park'ta oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoît Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Jérémie Pignard olurken, Benoît Millot VAR, Delajod Willy ise AVAR olarak görev alacak.

Umut Meraş'tan sonra Abdulkadir Ömür de kamp kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim Bardakçı kadroya dahil edildi.