Son dakika: Bordeaux’a transferi son anda iptal olmuştu! Kulüp başkanı açıkladı: "Mostafa Mohamed çok üzgün..."

Son dakika… Galatasaray'a transfer olduğu ilk dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Mostafa Mohamed, performansı sayesinde teknik heyetten de olumlu geri dönüşler almıştı. Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı genç golcü, yeni sezona kötü başladı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın gol yükünü sırtlayan ve Mostafa Mohamed, 2021-22 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Ligi olmak üzere üç farklı kulvarda golle buluşamadı.
Düşen formu nedeniyle yerini Mbaye Diagne'ye kaybeden Mısırlı oyuncu, sonradan oyuna dahil olduğu karşılaşmalarda da fark yaratamadı.
Giderek yerini kaybeden genç oyuncunun ilk 11'de şans bulmakta zorlandığı için mutsuz olduğu ise söylenenler arasındaydı.
Bu gelişmelerin üzerine Fransa Ligue 1 ekibi Bordeaux, Mostafa Mohamed'in transfer için devreye girdi.
Kısa sürede oyuncu ve Galatasaray'la anlaşan Bordeaux, transferde yaşanan son dakika gelişmesiyle adeta yıkıldı.
"MOSTAFA MOHAMED ÇOK ÜZGÜN"
Oyuncunun eski kulübü Zamalek'in çıkardığı pürüzler nedeniyle iptal olan transferin ardından Bordeaux Başkanı Gerard Lopez, açıklamalarda bulundu.
Gerard Lopez, Mostafa Mohamed'in transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle büyük bir üzüntü içinde bulunduklarını belirtti.
Lopez'in açıklamaları şöyle…
"Hem biz hem de Mostafa Mohamed transferin gerçekleşmemesine çok şaşırdı. Kendisi inanılmaz üzgün, bu bize acı veriyor. Kendi kontrolünde olmayan bir durumun ortasında kaldı."
Öte yandan Gerard Lopez, Zamalek ve Galatasaray'dan herhangi bir problemle karşılaşılmayacağı yönünde garanti verildiğini belirtti.