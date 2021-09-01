Son dakika: Fatih Terim uzun süredir takip ediyor sürpriz transfer atağı! Mohamed, Zamalek’e dönüyor mu?

Zamalek, Galatasaray'ın 4 milyon Dolar'ı hemen ödemesini istedi. Galatasaray da bu sıcak para konusunda olumlu yaklaşmadı ve transfer iptal oldu. Sadece Türk takımları için değil Avrupa takımları için de böyle sıcak paralar çok mümkün değil.