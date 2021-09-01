Son dakika: Fatih Terim uzun süredir takip ediyor sürpriz transfer atağı! Mohamed, Zamalek’e dönüyor mu?

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Mostafa Mohamed'in Fransız ekibi Bordeaux'ya transferi son anda iptal oldu. Galatasaray taraftarı, Mohamed'in geri dönmesini bekliyor. Zamalek'in bu anlaşmazlık sonucunda oyuncusunu geri çağıracağı da iddia edildi. Okay Yokuşlu ve Muslera'nın yedeği için de girişimler var. İşte son dakika haberinin detayları...
Son dakika Galatasaray haberleri... Fatih Terim, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından bir 6 numara transferi istediğini açıklamıştı. Adaylar arasında Okay Yokuşlu ve Mohamed Elneny var. Okay için girişimler devam ediyor. Fransa'ya transferi iptal olan Mohamed, Galatasaray'dan ayrılacak mı?
SON DAKİKA: İŞTE MOHAMED MOSTAFA KRİZİNİN PERDE ARKASI!
Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu Sabah TV'de Mostafa Mohamed krizinin perde arkasını anlattı!
'Mostafa Mohamed Galatasaray'a geldiğinden beri Fransa'da pazarı vardı. Daha önce Saint-Étienne de Mohamed'i istemişti. Mohamed, Fransa'ya gitti sağlık kontolünden geçti. Galatasaray bu transferden 3 milyon € kazanacaktı ama Zamalek pürüz çıkardı.'
Zamalek, Galatasaray'ın 4 milyon Dolar'ı hemen ödemesini istedi. Galatasaray da bu sıcak para konusunda olumlu yaklaşmadı ve transfer iptal oldu. Sadece Türk takımları için değil Avrupa takımları için de böyle sıcak paralar çok mümkün değil.
Galatasaray, resmi yazıyla bildirdi. Mostafa'nın opsiyonu kullanılacak.
SORU: MOSTAFA MOHAMED, GALATASARAY'A FAYDA SAĞLAYABİLİR Mİ? GİDİP GELMESİ OYUNCUYU ETKİLER Mİ?
Kritik bir hal aldı süreç. Fatih Terim, oyuncunun performansından memnun değil. Mohamed, Galatasaray için olimpiyatlara gitmedi. Kendisi fedakarlık da yaptı. Süreç hayal edilen rakamlar değil.
Bir dönem 15 milyon € konuşuluyordu ama o bonservisler çok gerçekçi değil. Bu saatten sonra Fatih Terim'in nasıl verim alacağını da hep birlikte göreceğiz.
SERİ ÖRNEĞİ! GALATASARAY İZİN VERMEZ...
Galatasaray, Seri'nin Lyon'a transferine onay vermemişti fakat daha sonra Seri sorunsuz bir şekilde performansını arttırdı.
Galatasaray, Mostafa Mohamed'in Zamalek'e dönmesine izin vermeyecek.
FALCAO SONRASI BİR KONTENJAN VAR!
Galatasaray, Gedson için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, bonservisinin yarısına 6 milyon € teklif etti. Galatasaray ise 7 milyon € teklif etmişti. Gedson için daha yüksek rakamlara çıkılabilir.
BABEL'E MAAŞININ DÖRTTE BİRİNİ VERİYORLAR
Galatasaray'ın bir yabancı futbolcu hakkı kaldı. Bu da Gedson için düşünülüyor. Babel elde kaldı. Babel'e Kasımpaşa'nın ilgisi oldu fakat Kasımpaşa maaşının dörtte birini verebiliyor.
FALCAO KALSAYDI KASADAN 4 MİLYON € DAHA ÇIKACAKTI...
Falcao'nun ayrılığı bedava olmadı. Galatasaray, 3 milyon € ödemek zorunda kaldı. Yine de bu ayrılık bonuslarla birlikte 3-4 milyon €'luk bir kazanım sağladı.
Halil nasıl Galatasaray'dan yana tavır sergiledi. Gedson da tıpkı Halil gibi Galatasaray'da forma giymek istiyor.
Fernando Muslera'nın milli aradan sonra toparlanmasını bekliyorum. Ailesi İstanbul'a gelecek. Oyuncuları robot olarak görmemek lazım. Galatasaray bir yerli kaleci arıyor. İrfan Can Eğribayat gündeme geldi fakat Göztepe'nin genç oyuncuyu bırakma şansı çok az. Fatih Terim, Adana'dan beri İrfan Can'ın gelişimini takip ediyor.'