Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifini duyurdular! Yabancı kuralı...
Giriş Tarihi: 1.9.2021 11:11 Son Güncelleme: 1.9.2021 11:16

Son dakika: Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifini duyurdular! Yabancı kuralı...

Son dakika: Galatasaray’ın Okay Yokuşlu teklifini duyurdular! Yabancı kuralı...

Son dakika... Galatasaray'da Okay Yokuşlu ısrarı sürüyor! Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından iyi bir 6 numaraya ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti. O bölgede Taylan Antalyalı ve Aytaç Kara haricinde bir alternatif bulunmuyor. Gedson Fernandes için de girişimler sürüyor. İspanyol medyasından Okay Yokuşlu iddiası geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri... 2018 yılında Trabzonspor'dan İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, düzenli olarak milli takımda oynamay devam ediyor. 37 kez A milli takım forması giyen başarılı oyuncu bir de gol kaydetti. İspanyol medyası, Galatasaray'ın Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istediğini yazdı.

GALATASARAY'DA İLK HEDEF OKAY YOKUŞLU!

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Mohamed Elneny ve Okay Yokuşlu, Galatasaray'ın 6 numara adayları arasında yer alıyor. Yabancı kontenjanındaki sorun nedeniyle Okay, ilk aday...

Okay Yokuşlu geçen sezonun ikinci yarısını West Brom'da geçirmişti. İngiltere Premier Lig'de geçen sezon 16 maç oynayan Okay, bir de asist yaptı.

Süper Lig'de Kayserispor ve Trabzonspor formalarıyla 157 maça çıkan Okay Yokuşlu, 9 gol atıp 9 da asist yapmıştı. İspanyol medyası Galatasaray'ın Okay teklifini de açıkladı!

900 BİN € KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON € OPSİYON!

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Galatasaray, Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya 900 bin € kiralama bedeli teklif etti.

2 milyon € da satın alma opsiyonu söz konusu.

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Son dakika: Galatasaray'ın Okay Yokuşlu teklifini duyurdular! Yabancı kuralı...
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