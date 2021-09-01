Son dakika: Galatasaray’ın Okay Yokuşlu teklifini duyurdular! Yabancı kuralı...

GALATASARAY'DA İLK HEDEF OKAY YOKUŞLU!
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Mohamed Elneny ve Okay Yokuşlu, Galatasaray'ın 6 numara adayları arasında yer alıyor. Yabancı kontenjanındaki sorun nedeniyle Okay, ilk aday...
Okay Yokuşlu geçen sezonun ikinci yarısını West Brom'da geçirmişti. İngiltere Premier Lig'de geçen sezon 16 maç oynayan Okay, bir de asist yaptı.
Süper Lig'de Kayserispor ve Trabzonspor formalarıyla 157 maça çıkan Okay Yokuşlu, 9 gol atıp 9 da asist yapmıştı. İspanyol medyası Galatasaray'ın Okay teklifini de açıkladı!
900 BİN € KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON € OPSİYON!
İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Galatasaray, Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya 900 bin € kiralama bedeli teklif etti.
2 milyon € da satın alma opsiyonu söz konusu.