Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖL ek sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? 2021 MEB ile Açık Lise AÖL ek sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 2.9.2021 09:25 Son Güncelleme: 2.9.2021 17:04

AÖL ek sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? 2021 MEB ile Açık Lise AÖL ek sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖL ek sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? 2021 MEB ile Açık Lise AÖL ek sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan binlerce öğrenci 29 Ağustos tarihinde sona eren sürecin ardından AÖL ek sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Çevrimiçi ortamdan gerçekleşen sınavların değerlendirmeleri sürerken öğrenciler sonuçlarına ilişkin açıklama için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Bu noktada ise “2021 Açık “2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. MEB AÖL ek sınav sonuçları ile kısa zamanda öğrencilerin beklediği açıklamayı yapması bekleniyor. İşte sonuç sorgulama ekranı...

AÖL ek sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Bu noktada "2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları adaylar tarafından yanıt aramaya başladı. Açıköğretim lisesi öğrencileri 29 Ağustos'ta süreci tamamlamıştı. Bakanlık bu tür sınavları en geç 15 gün içerisinde erişime açıyor. Peki, "2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos'ta sona erecek.

SINAV SÜRESİ UZATILDI

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." denildi.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesine gölge düşüren olay! Büyük saygısızlık...
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den gönderilen 9 isimde dikkat çeken detay! Vitor Pereira tek tek biletlerini kesti…
Ne kadar miras bıraktığı belli oldu! İngiliz turist Türk otel çalışanına da mirasından pay vermişti...
Son dakika haberi: Miralem Pjanic transferi Avrupa futbolunu salladı! Sürpriz detay 'Daha iyisini duymadım...'
Dün gece Danilo Şef neden ayrıldı ve programdan niçin gitti? Danilo Şef neden yok, MasterChef'ten ayrıldı mı?
Son dakika haberler: Transferin son günü gitmesine izin vermediler! Galatasaray, genç kaleciyi istedi ama...
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında hastalığını açıklamıştı: Kahreden haber geldi...
Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları Türkiye yarı final maçı şifresiz mi?
Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? 'Vitor Pereira ile Mesut arasında...'
Biontech kurucusu Uğur Şahin'den dikkat çeken 3. doz aşı açıklaması: Kritik oranı paylaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖL ek sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? 2021 MEB ile Açık Lise AÖL ek sınav sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA