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Giriş Tarihi: 2.9.2021 09:29

AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021: Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021: Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan öğrenciler gözünü AÖL ek sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde sona erecen çevrimiçi sınavların ardından şimdi ise binlerce öğrenci aldığı puanı merak ediyor. Hal böyleyken “AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya devam ediyor. MEB bu tür sınavların sonuçlarını en geç 15 gün içerisinde açıklıyordu. Peki, 2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi? İşte tüm detaylar ve sorgulama sayfası...

AÖL ek sınav sonuçları için geri sayım başladı. 29 Ağustos tarihinde sona eren ve çevrimiçi düzenlenen sınavların ardından şimdi de sınavlara katılım sağlayan açık lise öğrencileri "AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Mezun olma hayali kuran öğrencilerin bekleyişi sürerken Milli Eğitim Bakanlığı'nın kısa zaman içerisinde sonuçları erişime açması bekleniyor. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? İşte açıköğretim lisesi ek sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos'ta sona erecek.

SINAV SÜRESİ UZATILDI

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." denildi.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

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AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021: Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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