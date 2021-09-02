Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Basiretimiz bağlandı
Giriş Tarihi: 2.9.2021

Basiretimiz bağlandı

MEHMET ÖZCAN
Basiretimiz bağlandı

Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı ile skor avantajını yakalayan Milli Takım, Kenan Karaman bağcığını bağlarken orta sahayı boş bırakması ve savunmanın pozisyonu seyretmesi sonucu Marusic’in ayağından golü yedi. 90+7’de ise baraj hatasını Radunovic affetmedi

Milliler, evinde aldığı bu beraberliğe rağmen G Grubu'nda 1 puan farkla liderliğini sürdürdü
Başarısız geçen EURO 2020 turnuvasından ders almadığımız Dünya Kupası elemelerinde ortaya çıktı. Kaledeki Uğurcan-Altay tercihi dışında kadroda radikal değişikliğe gitmeyen Şenol Güneş, 2 farklı öne geçtiğimiz Karadağ maçında oyuna doğru müdahale edemedi. 30 yaş üstü tek oyuncumuz Burak hem bencil oynadı hem de arkadaşlarını azarladı. Kerem, oyuna geç girdi. İlk 30 dakika iyi oynayan Türkiye, Cengiz'in ceza sahası dışından şutuyla öne geçti, organize gelişen atakta Yusuf Yazıcı ile ikinci golü buldu. Konuk Karadağ devre bitmeden Kosovic'in klas pasla Mert Müldür'ün arkasına kaçırdığı Lazio'dan Marusic'in golüyle ümitlendi. Daha alt seviye bir takım olan Karadağ uzatmanın son anlarında Alpaslan'ın acemice yarattığı frikikte Radunovic'le skoru eşitledi. Hollanda ve Norveç'e karşı alınan flaş galibiyetlerin Letonya ve Karadağ beraberlikleri ile anlamı kalmadı.

CENGİZ DAHA NE YAPSIN!
Roma'da 3 golle tamamladığı 2019-20 sezonunun ardından Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder İngiltere'de toplam 2 kez ağları sarsmıştı. Yeni takımı Marsilya'da sezona 3 golle başlayan Cengiz, Fransa'daki formunu Milli Takım'a taşıdı. 24 yaşındaki solak yıldız bir ay içinde 4. golünü ceza sahası dışından şık bir vuruşla Karadağ'a attı. Ayrıca Yusuf'un ağları bulan vuruşunda asisti yapan isim oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo milli takımda tokat attı! O anlar izleyenleri şok etti...
Son dakika! Başkan Erdoğan, 'Subay ve astsubay mezuniyet töreni'nde konuştu
Son dakika: Milliler son dakika golüyle yıkıldı! Karadağ karşısında şanssız gece...
Son dakika: Avrupa’da transfer dönemi bitti! Dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler
Son dakika: 1 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA | Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'tan haber var! "Ciğerlerime kadar indi"
Son dakika haberleri | Trabzon'da Emre Göktaş üç kızını katletmişti! İlk ifadesi ortaya çıktı!
Son dakika: Cristiano Ronaldo transferi sonrası Manchester United’a servet! Maliyetini kendisi çıkarıyor…
Ferhan Şensoy'un ölümünün ardından kahreden detay ortaya çıktı! Kızı Müjgan Ferhan Şensoy yıkıldı...
Son dakika: Bordeaux’a transferi son anda iptal olmuştu! Kulüp başkanı açıkladı: "Mostafa Mohamed çok üzgün..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Basiretimiz bağlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA