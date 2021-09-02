Basiretimiz bağlandı

Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı ile skor avantajını yakalayan Milli Takım, Kenan Karaman bağcığını bağlarken orta sahayı boş bırakması ve savunmanın pozisyonu seyretmesi sonucu Marusic’in ayağından golü yedi. 90+7’de ise baraj hatasını Radunovic affetmedi
Milliler, evinde aldığı bu beraberliğe rağmen G Grubu'nda 1 puan farkla liderliğini sürdürdü Başarısız geçen EURO 2020 turnuvasından ders almadığımız Dünya Kupası elemelerinde ortaya çıktı. Kaledeki Uğurcan-Altay tercihidışında kadroda radikal değişikliğegitmeyen Şenol Güneş,2 farklı öne geçtiğimiz Karadağ maçındaoyuna doğru müdahale edemedi. 30 yaş üstü tek oyuncumuz Burak hem bencil oynadı hem de arkadaşlarını azarladı. Kerem, oyuna geç girdi. İlk 30 dakika iyi oynayan Türkiye, Cengiz'in ceza sahası dışından şutuyla öne geçti, organize gelişen atakta Yusuf Yazıcı ile ikinci golü buldu. Konuk Karadağ devre bitmeden Kosovic'in klas pasla Mert Müldür'ün arkasına kaçırdığı Lazio'dan Marusic'in golüyleümitlendi.Daha alt seviye bir takım olan Karadağ uzatmanın son anlarında Alpaslan'ın acemice yarattığı frikikte Radunovic'le skoru eşitledi. Hollanda ve Norveç'ekarşı alınan flaş galibiyetlerinLetonya ve Karadağ beraberlikleriile anlamı kalmadı.
CENGİZ DAHA NE YAPSIN!
Roma'da 3 golle tamamladığı 2019-20 sezonunun ardından Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder İngiltere'de toplam 2 kez ağları sarsmıştı. Yeni takımı Marsilya'da sezona 3 golle başlayan Cengiz, Fransa'daki formunu Milli Takım'a taşıdı. 24 yaşındaki solak yıldız bir ay içinde 4. golünü ceza sahası dışından şık bir vuruşla Karadağ'a attı. Ayrıca Yusuf'un ağları bulan vuruşunda asisti yapan isim oldu.