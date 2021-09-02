Falcao gidince geri vites!

Fransa’ya giden 23 yaşındaki golcü için G.Saray, bonservisine sahip Zamalek’i ikna noktasına getirdi. Ancak Falcao, Rayo Vallecano’ya gidince işler değişti
Aslan tok satıcı rolüne bürününce Bordeaux, Mohamed'den vazgeçti Fransa'da sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferi son anda yattı. Mısırlı golcünün bonservisine sahip Zamalek'in işi bozduğu konuşulsa da SABAH Spor, perde arkasındaki detaylara ulaştı. İşteMostafa Mohamed gerçekleri... 11'deki formasını Diagne'ye kaptıran 23 yaşındaki forvet, özel hayatına dikkat etmeyince hocası Fatih Terim'in gözünden düştü ve Bordeaux'ya gitme kararı aldı. Yönetim, Zamalek'i ikna etme noktasına geldi ancak Falcao'nun takımdan ayrılması kesinleşince Mostafa Mohamed konusunda geri adım atıldı. 7 milyon Euro'ya anlaşılan Bordeaux'dan peşin ödeme yapması istendi. Galatasaray'ın uzlaşmacı tavırsergilememesi üzerine Fransızlar,Mısırlı golcüden vazgeçti.
3 MİLYON EURO'LUK FESİH
Sakatlığı nedeniyle G.Saray'da 53 maç kaçıran Falcao, 43 maçta 20 gol-3 asiste imza attı. İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldıza sözleşme feshi karşılığında 3 milyon Euro ödendi.
'MOHAMED İNANILMAZ ÜZGÜN'
Bordeaux Başkanı Gerard Lopez'den Mohamed'in durumuyla ilgili açıklama geldi: "Mohamed inanılmaz üzgün, bu da bize acı veriyor. Kontrolünde olmayan bir şeyin ortasında kaldı. Bize bir problem olmayacağı yönünde garanti verilmişti" dedi.
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Bülent TİMURLENK
Falcao'dan tek hatıra kaldı G.Saray'da haraketli saatler yaşandı. Falcaogitti, Halil geldi. Ne diyorsunuz? Falcao zaten gitmişti, maliyeti duruyordu.Bu yüzden Halil Dervişoğlu, Galatasaray içinartı güç demek. Terim'in takımı gençleştirmepolitikasına uyan yerli bir oyuncu olarakiki yıl sonra 6+5'e geçecek Türk futbolundabugünden değerli bir oyuncu. Halil'in gelişimiiçin bol şans bulması lazım ama G.Saray'ınideal 11'inde bu ne kadar gerçek olur, göreceğiz.Falcao da G.Saray kariyerini bolcasakatlık ve her şeyden önemlisi bir dünya yıldızıolarak sıfır röportajla kapattı. Eldeki tekhatıra, Abdurrahim Albayrak ile fotoğrafı!
Anlamsız bir operasyon Mohamed'in Bordeaux transferi son andaiptal oldu. Bundan sonra ne olur? Ben kirada oturduğum evi başkasına kiralayamam.Yoldan geçene beğendi diye de satamam.Bu transfer operasyonuna bir anlam veremedim.G.Saray, Mohamed'in potansiyelinin karşılığındaki4 milyon doları bence çoktan ödemeliydi. Bugününfutbolunda ucuz bir santrfor. Hepsindenönemlisi, oyuncu Florya'ya gelirken 'SaintEtienne'e git' diye baskı yapanlarla, öncekigün Bordeaux'ya götürenler aynı kişilermi? Bence Galatasaray Başkanı bu konuları camiasıylapaylaşmalı. Mohamed'in profesyonelliğeaykırı bir özel hayatı olduğuna dair dolaşan dedikodularada yine Florya'nın dört duvarı arasındason vermeleri gerekiyor. 'Profesyonel futbolcunasıl yaşar' diye bilmiyorsa, ona bunu öğretecekinsanlar vardır Galatasaray'da.