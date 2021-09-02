Ağustos ayında birden fazla oturumla düzenlenen KPSS sonucu, devlet kademelerinde çalışmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Bir sonraki atama tarihini bekleyen ve KPSS puanı ile kurumların ilanına başvurmaya hazırlanan adaylar, "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" gibi sorularla ÖSYM'nin açıklamalarını takip ediyor. Kurum, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sınav takvimi ile ilan etti. İşte lisans ve öğretmenlik KPSS sonuç tarihi ve sonuç görüntüleme ekranı!
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın düzenlenmesinden sorumlu olan ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimi ile KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Ağustos ayında sınava giren adaylar sınav sonuçlarına 16 Eylül'de ulaşabilecek. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ÖABT) sınav sonuçları 16 Eylül'de ilan edilecek.
KPSS SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin düzenlediği her sınavda olduğu gibi ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden kişisel giriş ile duyurulacak. Adaylara sonuç belgesi niteliği taşıyan herhangi bir evrak gönderilmeyecek.
KPSS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
ÖSYM AİS KPSS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ