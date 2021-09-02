Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lisans ve öğretmenlik KPSS sonuç tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 2.9.2021 07:15 Son Güncelleme: 2.9.2021 07:15

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lisans ve öğretmenlik KPSS sonuç tarihi belli oldu!

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lisans ve öğretmenlik KPSS sonuç tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz ay düzenlenen KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile memur ve öğretmen olarak atanmak isteyen yüz binlerce aday, 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı diye merak ediyor. Adayların gündeminde yer alan bu soru ÖSYM açıklamaları ile yanıt buldu. İşte lisans ve öğretmenlik KPSS sonuç tarihi.

Ağustos ayında birden fazla oturumla düzenlenen KPSS sonucu, devlet kademelerinde çalışmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Bir sonraki atama tarihini bekleyen ve KPSS puanı ile kurumların ilanına başvurmaya hazırlanan adaylar, "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" gibi sorularla ÖSYM'nin açıklamalarını takip ediyor. Kurum, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi sınav takvimi ile ilan etti. İşte lisans ve öğretmenlik KPSS sonuç tarihi ve sonuç görüntüleme ekranı!

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın düzenlenmesinden sorumlu olan ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimi ile KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Ağustos ayında sınava giren adaylar sınav sonuçlarına 16 Eylül'de ulaşabilecek. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ÖABT) sınav sonuçları 16 Eylül'de ilan edilecek.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM'nin düzenlediği her sınavda olduğu gibi ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden kişisel giriş ile duyurulacak. Adaylara sonuç belgesi niteliği taşıyan herhangi bir evrak gönderilmeyecek.

KPSS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

ÖSYM AİS KPSS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo milli takımda tokat attı! O anlar izleyenleri şok etti...
Son dakika! Başkan Erdoğan, 'Subay ve astsubay mezuniyet töreni'nde konuştu
Son dakika: Milliler son dakika golüyle yıkıldı! Karadağ karşısında şanssız gece...
Son dakika: Avrupa’da transfer dönemi bitti! Dünya yıldızları boşta kaldı… İşte o isimler
Son dakika: 1 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA | Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'tan haber var! "Ciğerlerime kadar indi"
Son dakika haberleri | Trabzon'da Emre Göktaş üç kızını katletmişti! İlk ifadesi ortaya çıktı!
Son dakika: Cristiano Ronaldo transferi sonrası Manchester United’a servet! Maliyetini kendisi çıkarıyor…
Son dakika: Bordeaux’a transferi son anda iptal olmuştu! Kulüp başkanı açıkladı: "Mostafa Mohamed çok üzgün..."
Ferhan Şensoy'un ölümünün ardından kahreden detay ortaya çıktı! Kızı Müjgan Ferhan Şensoy yıkıldı...
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lisans ve öğretmenlik KPSS sonuç tarihi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA