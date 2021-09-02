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Giriş Tarihi: 2.9.2021 07:21 Son Güncelleme: 2.9.2021 07:21

KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu başladı mı, kredi ve burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu başladı mı, kredi ve burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

YKS yerleştirme sonuçları açıklanırken 2021-2022 KYK burs başvuruları da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Her yıl geri ödemeli olarak KYK kredi; geri ödemesiz olarak ise KYK bursu veriliyor. Bundan yararlanmayı düşünen üniversite adayları ile ara sınıf öğrencileri KYK burs başvuruları son durum hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları başladı mı? İşte, KYK burs ve kredi başvuruları son gelişmeler

YKS tercih sonuçlarının ardından KYK burs ve kredi başvuruları hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Üniversite adayları ile beraber ara sınıf öğrencileri, devletin verdiği KYK kredi ve KYK burs imkanından yararlanmak için konuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, öğrenim süresinden sonra geri ödemeli olarak kredi; geri ödemesiz olarak ise burs veriliyor. Bu doğrultuda, 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 2021-2022 KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? İşte bazı bilgiler

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıla ilişkin KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarih açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da henüz bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

Bu yıl, KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması ön görülüyor.

KYK BURSU NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,
burstan yararlanamazlar.

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KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? KYK burs başvurusu başladı mı, kredi ve burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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