Montella Adana Demirspor’a 2 yıllık imzayı attı

Süper Lig’in yeni ekibi, Samet Aybaba’dan boşalan koltuğa İtalyan teknik adam Vincenzo Montella’yı getirdi. 47 yaşındaki deneyimli hoca, kariyerinde ikinci kez ülkesi dışında görev yapacak
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, ilk 3 haftada galip gelemeyince (2 beraberlik, 1mağlubiyet) teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı. Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük görevine İtalyan Vincenzo Montella getirildi. Kulüp BaşkanıMurat Sancak ile bir araya gelen47 yaşındaki hoca ile 2 yıllıkanlaşma sağlandı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Roma'da başlayan Montella, ardından sırasıyla Catania, Fiorentina, Sampdoria,Milan, Sevilla ve tekrarFiorentina'yı çalıştırdı. Montella böylece teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez ülkesinin dışına çıkmış oldu. Sancak, lige verilen milli arada yeni hocanın takıma alışma sürecini atlatacağına inandıklarını belirtip, "Kendisinegüveniyoruz" ifadelerini kullandı.