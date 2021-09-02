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Giriş Tarihi: 2.9.2021

Montella Adana Demirspor’a 2 yıllık imzayı attı

Montella Adana Demirspor’a 2 yıllık imzayı attı

Süper Lig’in yeni ekibi, Samet Aybaba’dan boşalan koltuğa İtalyan teknik adam Vincenzo Montella’yı getirdi. 47 yaşındaki deneyimli hoca, kariyerinde ikinci kez ülkesi dışında görev yapacak

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, ilk 3 haftada galip gelemeyince (2 beraberlik, 1 mağlubiyet) teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı. Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük görevine İtalyan Vincenzo Montella getirildi. Kulüp Başkanı Murat Sancak ile bir araya gelen 47 yaşındaki hoca ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Roma'da başlayan Montella, ardından sırasıyla Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve tekrar Fiorentina'yı çalıştırdı. Montella böylece teknik direktörlük kariyerinde ikinci kez ülkesinin dışına çıkmış oldu. Sancak, lige verilen milli arada yeni hocanın takıma alışma sürecini atlatacağına inandıklarını belirtip, "Kendisine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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Montella Adana Demirspor’a 2 yıllık imzayı attı
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