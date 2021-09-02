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Giriş Tarihi: 2.9.2021 16:23 Son Güncelleme: 2.9.2021 16:34

Son dakika: Fenerbahçe'den bir bomba daha! Max Meyer ve Berisha'dan sonra Bustos geliyor...

DHA
Son dakika: Fenerbahçe’den bir bomba daha! Max Meyer ve Berisha’dan sonra Bustos geliyor...

çalışmaları devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Fenerbahçe, Arjantin ekiplerinden Independiente ile görüşüyor. Sağ kanatta forma giyen Fabricio Bustos, uzun süredir sarı lacivertlilerin gündeminde. Bustos'un sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon oynadığı resmi maçların tamamını kazanan Fenerbahçe, transfer operasyonuna devam ediyor. Alman oyuncular Meyer ve Berisha'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, sağ bek pozisyonu için Independiente forması giyen Fabricio Bustos'u transfer etmek istiyor.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN BUSTOS ATAĞI! 3 MİLYON €'YA İNDİLER...

Fenerbahçe, Arjantin Ligi ekiplerinden Independiente forması giyen Fabricio Bustos için oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekip, bu transferi gerçekleştirmek için yoğun mesai harcarken iki takımın arasındaki farkın kapandığı ve küçük pürüzlerin halledilmesi halinde transferin gün içinde sonuçlanacağı öğrenildi.

Transferin son günlerdeki hareketli takımı Fenerbahçe'de çalışmalar son hızıyla sürüyor. Son olarak Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'a getiren sarı-lacivertli ekip, sağ bek konusunda da girişimlerini hızlandırmış durumda.

Sağ bek bölgesi için düşünülen isimler arasında ilk sırada yer alan Fabricio Bustos için girişimlerini uzun süredir sürdüren sarı-lacivertli ekip, Independiente'ye son olarak 2.5 miyon Euro teklif etti.

Oyuncu için ilk olarak 4 milyon Euro talep eden Independiente'nin ise yapılan pazarlıklar sonucunda 3 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi.

25 yaşındaki oyuncunun Haziran 2022'de sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen Independiente kulübünün transfere onay vereceği gelen bilgiler arasında.

Bustos, bu sezon çıktığı 21 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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Son dakika: Fenerbahçe'den bir bomba daha! Max Meyer ve Berisha'dan sonra Bustos geliyor...
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