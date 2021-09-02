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Giriş Tarihi: 2.9.2021

3 kısa baraja geldi!

3 kısa baraja geldi!

Milliler’in hocası Şenol Güneş, “Oyun üstünlüğümüzle bizim daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Ancak futbolun talihsiz tarafını yaşadık. Rakip pozisyon yokken gol buldu” diye konuştu

A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Şenol Güneş maçın ardından şöyle konuştu: "Oyunun ilk 5 dakikasında önde bastı rakip. Sonra kontrol bize geçti. Pozisyon üstünlüğümüz de vardı. İkinci yarıda 60-65'ten sonra düşüşler başladı. Gol olduktan sonra onu bunu konuşmak doğru değil. 3 tane kısa geldi baraja. Kaleciyle oyuncu arasında bir anlaşmazlık oldu. Puan kaybını birilerine yüklemeyi doğru bulmam. Kazanmamız gereken, ihtiyacımız olan bir maçı berabere bitirmek üzüntü verici. Futbolun talihsiz tarafını yaşayan takım olduk. Pozisyonları yokken gol buldular. Hep birlikte kaybettik."

FIRSAT TEPTİK
Milli Takımımız'ın yer aldığı G Grubu'nda takipçilerimiz Norveç ve Hollanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Norveç'in golünü 20. dakikada Erling Haaland atarken, Hollanda'nın cevabı 36. dakikada Davy Klaassen'den geldi. Bu sonuç bize çok yarıyordu. Ancak son dakika golüyle sahadan 2-2 berabere ayrılınca puan farkını 3'e çıkarma fırsatını kaçırdık. Diğer karşılaşmada Letonya evinde grubun zayıf halkası Cebelitarık'ı 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.

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3 kısa baraja geldi!
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