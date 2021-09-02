3 kısa baraja geldi!

Milliler’in hocası Şenol Güneş, “Oyun üstünlüğümüzle bizim daha fazla gol atmamız gerekiyordu. Ancak futbolun talihsiz tarafını yaşadık. Rakip pozisyon yokken gol buldu” diye konuştu
A Milli Takımımız'ın teknik direktörü Şenol Güneş maçın ardından şöyle konuştu: "Oyunun ilk 5 dakikasında önde bastı rakip. Sonra kontrol bize geçti. Pozisyon üstünlüğümüzde vardı. İkinci yarıda 60-65'ten sonradüşüşler başladı. Gol olduktan sonra onu bunukonuşmak doğru değil. 3 tane kısa geldi baraja.Kaleciyle oyuncu arasında bir anlaşmazlıkoldu. Puan kaybını birilerineyüklemeyi doğru bulmam. Kazanmamızgereken, ihtiyacımız olan bir maçı beraberebitirmek üzüntü verici. Futbolun talihsiz tarafını yaşayan takım olduk. Pozisyonlarıyokken gol buldular. Hep birlikte kaybettik."
FIRSAT TEPTİK
Milli Takımımız'ın yer aldığı G Grubu'nda takipçilerimiz Norveç ve Hollanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Norveç'in golünü 20. dakikada Erling Haaland atarken, Hollanda'nın cevabı 36. dakikada Davy Klaassen'den geldi. Bu sonuç bize çok yarıyordu. Ancakson dakika golüyle sahadan 2-2 berabereayrılınca puan farkını 3'e çıkarmafırsatını kaçırdık. Diğer karşılaşmada Letonya evinde grubun zayıf halkası Cebelitarık'ı 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.