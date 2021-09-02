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Giriş Tarihi: 2.9.2021

Tokat attı, rekor kırdı!

Tokat attı, rekor kırdı!

İrlanda Cumhuriyeti maçında rakibine tokat atan ve oyunda kalan Cristiano Ronaldo, 2 gol kaydedip Portekiz formasıyla rekor kırdı

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olurken, karşılaşmaya Cristiano Ronaldo damga vurdu. 15. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktaya gelen 36 yaşındaki yıldız, topun önünde duran Dara O'Shea'ye tokat attı. İrlandalılar hakeme itiraz etse de, Ronaldo'ya kart göstermedi. 19 yaşındaki kaleci Bazunu penaltıyı kurtardı. Ancak oyunda kalan Ronaldo, 2 kez ağları havalandırıp milli kariyerinde 111. golüne ulaşıp milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı. Eski rekor İranlı Ali Daei'ye aitti. (109 gol).

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Tokat attı, rekor kırdı!
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