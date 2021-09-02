Tokat attı, rekor kırdı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olurken, karşılaşmaya Cristiano Ronaldo damga vurdu. 15. dakikada kazanılan penaltıda beyaz noktaya gelen 36 yaşındaki yıldız, topun önünde duran Dara O'Shea'ye tokat attı. İrlandalılarhakeme itiraz etse de, Ronaldo'ya kartgöstermedi. 19 yaşındaki kaleci Bazunu penaltıyı kurtardı. Ancak oyunda kalan Ronaldo, 2 kez ağları havalandırıp milli kariyerinde 111. golüne ulaşıp millitakım formasıyla en çok gol atan futbolcurekorunu kırdı. Eski rekor İranlı Ali Daei'ye aitti. (109 gol).