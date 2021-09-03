Memur sendikaları ile yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin ardından 3600 ek gösterge konusunda bir açıklama yapıldı. 657 sayılı Devlet Kanunu kapsamında olan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi gibi pek çok meslek kolunun yararlanabildiği ek gösterge için "3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, ne zaman ve kimlere verilecek?" soruları gündeme geliyor. Ayrıca 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor sorusu da gündemde yerini alıyor. Konuyla ilgili Bakan Bilgin'in son açıklamaları haberimizde.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.