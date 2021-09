Andreas Beck unutulmaz Benfica maçında yaşananları açıkladı! ’Hayatım boyunca unutmayacağım...’

Şampiyonluklar yaşamak ve o kupaları kaldırmak senin için inanılmaz bir duygu olmalı. Anımsadığım kadarıyla 10'dan fazla kupa kazandın, bunca zaferden sonra nasıl hissettin? Neler söylemek istersin?

Kazanma duygusu her zaman sana güven veren bir duygudur ve sana bir şeyleri doğru yaptığını gösterir ama aynı zamanda kazanma duygusu senin bütün sırlarını bilir. Kazandığın anda önündeki diğer maçları düşünmek zorundasın çünkü eğer tembellik yaparsan, kendinle, vücudunla, takım arkadaşlarınla yarışmazsan düşüşe geçersin. Demek istediğin kazanmak her ne kadar çok güzel bir his olsa da öte yandan bir o kadar da acımasız. Her zaman durmadan ilerlemeye ve çalışmaya devam etmek zorundasın. Benim en büyük başarım sadece kaldırdığım kupalar ve şampiyonluklar değil aynı zamanda elde ettiğim tecrübeler ve uzun zamandır devam eden profesyonel kariyerimin ilerlediği yön oldu. Dolayısıyla benim aslında en çok önem verdiğim değerler bunlar.