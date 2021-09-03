Andreas Beck unutulmaz Benfica maçında yaşananları açıkladı! ’Hayatım boyunca unutmayacağım...’

Beşiktaş formasıyla iki kez şampiyonluk yaşayan, Şampiyonlar Ligi'ndeki unutulmaz Benfica maçında sahada olan Andreas Beck, Sabah TV'nin konuğu oldu. Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok özlediğini belirten Alman sağ bek siyah beyazlıların çok iyi transferler yaptığını ayrıca Necip, Atiba gibi Beşiktaş'a bağlı futbolcuların takımda olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Türkiye'de iz bırakan futbolcuları ağırladığımız serimizin ilk bölümünde Beşiktaş'ın siyah beyazlı formayla iki kez şampiyonluk yaşayan Andreas Beck'i konuk ettik. İstanbul'u, Beşiktaş'ı, taraftarı unutumadığını söyleyen Beck, Süper Lig'de kendisini en çok zorlayan oyunculardan da bahsetti. İşte o keyifli röportajın tamamı...

Andreas merhaba hoş geldin, davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Seni burada ağırlamak benim için bir onur. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Belçika'da lig nasıl gidiyor senin için?

Çok teşekkür ederim, Benim için de seninle konuşmak her zaman bir onur. Çok iyiyim, antrenmandan yeni çıktım. Şu an milli takım arasındayız ve önümüzdeki hafta sonu Antwerp maçımız var. Yoğun bir tempo ve mücadelenin içinde olduğumuzu söyleyebilirim.