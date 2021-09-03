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Giriş Tarihi: 3.9.2021 09:07 Son Güncelleme: 3.9.2021 09:07

Bu yıl ilk ara tatil ne zaman? 2021-2022 ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihi belli oldu! İşte yeni eğitim yılı takvimi

Bu yıl ilk ara tatil ne zaman? 2021-2022 ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihi belli oldu! İşte yeni eğitim yılı takvimi

Bu yıl ara tatil ne zaman, karneler ne zaman alınacak? Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen açıklamaları takip ediyor. Velilerin “bu yıl ilk ara tatil ne zaman, karneler ne zaman alınacak?” soruları MEB’in yayınladığı 2021-2022 yeni eğitim öğretim yılı takvimi ile yanıt buldu. 2021-2022 ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihi böylece belli oldu. İşte güncel eğitim takvimi ile tatil tarihleri.

Geçtiğimiz yıl eğitim öğretim uygulamaları büyük ölçüde evden online olarak sürdürülmüştü. Bu yıl online eğitimle okullara dönen öğrenciler şimdiden "bu yıl ilk ara tatil ne zaman, yaz tatili ne zaman, karneler ne zaman alınacak?" diye araştırmaya koyuldu. Yeni eğitim yılı takvimi ile 2021-2022 ara tatil sömestr ve yaz tatili tarihi belli oldu. İşte bu yılki tatiller.

2021-2022 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre 2021-2022 yılı ilk ara tatili, 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 1. Dönemin ara tatili 19 Kasım'da bitecek ve eğitim dönem sonuna kadar devam edecek.

SÖMESTR NE ZAMAN, İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birinci dönemin sonu olan 24 Ocak'ta yarıyıl tatili başlayacak ve bu tarihte ilk dönemin karneleri alınacak. Sömestr tatili 24 Ocak-4 Şubat arasını kapsayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Yılın son ara tatili olan ikinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan arasında yapılacak. 15 Nisan'dan sonra öğrenciler yaz tatiline kadar yeni bir tatil yapmayacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

15 Nisan'da okula yeniden dönen öğrenciler, 17 Haziran'da yaz tatiline çıkacak. Böylece dönemin sonu gelmiş, 2021-2022 eğitim öğretim yılı tamamlanmış olacak.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı tamamlandığında karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda sömestr tatilini birinci ve ikinci döneme dağıtarak eğitim-öğretim yılı içinde üç ayrı tatil yapılmasını sağlamıştı. Bu kararla birinci dönem ara tatili, sömestr ve ikinci dönem ara tatili yapan öğrenciler, 17 Haziran itibariyle karnelerini alıp yaz tatiline çıkacak.

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Bu yıl ilk ara tatil ne zaman? 2021-2022 ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihi belli oldu! İşte yeni eğitim yılı takvimi
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