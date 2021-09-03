Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman bitecek?

Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere, ülkemizin kuzey kesimleri için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbullular, sabah saatlerine yağmurla uyandı. Şehrin birçok noktasında etkisini gösteren yağışın ardından Meteoroloji'den bir dizi uyarı yapıldı. Meteoroloji, İstanbul hava durumu hakkında bilgi verirken beklenen sıcaklık değerlerini de açıkladı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'nin son dakika uyarılarında, İstanbul hava durumu nasıl olacak ve yağmur ne zaman duracak sorularına da açıklık getirildi. İşte, 3 Eylül Meteoroloji'nin hava durumu uyarıları ve bugün beklenen İstanbul hava durumu