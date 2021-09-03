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Giriş Tarihi: 3.9.2021 07:46

Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman bitecek?

Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji, İstanbul hava durumu hakkında bilgi verirken sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında olacağını belirtti. Bu gelişmenin ardından İstanbul hava durumu nasıl olacak ve yağmur ne kadar devam edecek sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, hafta sonu İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durum uyarıları

Meteoroloji'den İstanbul başta olmak üzere, ülkemizin kuzey kesimleri için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbullular, sabah saatlerine yağmurla uyandı. Şehrin birçok noktasında etkisini gösteren yağışın ardından Meteoroloji'den bir dizi uyarı yapıldı. Meteoroloji, İstanbul hava durumu hakkında bilgi verirken beklenen sıcaklık değerlerini de açıkladı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'nin son dakika uyarılarında, İstanbul hava durumu nasıl olacak ve yağmur ne zaman duracak sorularına da açıklık getirildi. İşte, 3 Eylül Meteoroloji'nin hava durumu uyarıları ve bugün beklenen İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop'un batısı, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop'un batısı, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeri ile Kırklareli kıyıları, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzeydoğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur ne zaman bitecek?
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