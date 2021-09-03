Pastanın çileği Pjanic

Gün içinde yoğun bir görüşme trafiği yaşayan Kartal, noktayı Barcelona’dan Pjanic’i kiralayarak koydu. Bosnalı yıldız için Beşiktaş, 2.750 bin Euro ücret ödeyecek. Kiralama bedeli olmayacak
Beşiktaş, Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kadrosuna katarak, spor kamuoyunda büyük ses getiren bir transfere imza attı. Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya vereceği son gün atağa kalkan siyah-beyazlılar, dün oldukça sıcak saatler yaşadı. Sabah Gedson Fernandes defterini kapatan yönetim, öğleden sonra eski futbolcusu Mohamed Elneny için oyuncu ve kulübüyle görüşmeler yaptı ancak Mısırlı orta saha4 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyonEuro net ücret talep edinceBeşiktaş geri adım attı.
ADEM LJAJİC'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Fırsat transferi kovalayan siyah- beyazlılar, Barcelona'nın kiralık göndermek istediği Pjanic için temaslara başladı. İspanyol ekibiyle3 yıl daha kontratı bulunan Boşnak oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak için olumlu geri dönüş alınca işi bitirdi. 31 yaşındaki yıldızın 9.5 milyonEuro olan maaşının 2 milyon 750 bin Euro'sunu ödeyecek Kartal kiralama bedeli vermeyecek. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tosic'in dearkadaşı Pjanic'i iknada rol oynadığıöğrenildi. Bu arada Adem Ljajic'in sözleşmesi ise feshedildi.
GECE YARISI OPERASYONU!
PJANIC'I İstanbul'a getiren Beşiktaş, Boşnak yıldızı UEFA listesine yetiştirmek için zamanla yarıştı. Pjanic için Bosna Hersek'e özel uçak gönderildi. Gece 22.45 sularında havaalanına inen tecrübeli oyuncu, koşarak özel araca bindiri-l di ve hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından evraklarla birlikte Pjanic de TFF'nin Levent'teki binasına getirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de TFF binasına gelip futbolcuya eşlik etti. Pjanic, gece yarısı başarılı bir operasyonla listeye eklendi. Beşiktaş, geçen sezon da Ghezzal'ın evraklarını son gün motosikletle yetiştirmişti
JUVE DEĞİL BEŞİKTAŞ!
BARCELONA'DA kadroda düşünülmeyen Pjanic, iki gün önce sosyal medya hesabından siyahbeyaz bir fotoğraf paylaşmıştı. Juventuslu futbolcular bu kareyi beğenince oyuncunun İtalya'ya döneceği haberleri yapılmıştı. La Gazzetta dello Sport buna sayfalarında yer vermişti. Juve olmadı ama oyuncu Türkiye'nin siyah-beyaz takımına geldi.
9 MADDEDE PJANİC
Barcelona ile 30 maça çıkan, gol ve asisti olmayan futbolcu, Juventus ile 178 maçta 22gol, 41 asist, Roma'da ise 185 karşılaşmada 30 gol,44 asistlik performans ortaya koydu.
Sıklıkla 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyen oyuncu Bosna Hersek Milli Takımı ile 101 maçta 15 gol atmayı başardı.
31 yaşındaki futbolcu, 4 kez İtalya Serie A'da şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.
2014 yılında Bosna'da yılın futbolcusu seçildi.
Geçen sezon sakatlıklar yüzünden sadece 11 gün sahalardan uzak kaldı ve 4 maç kaçırdı.
Roma ve Juventus'ta da oynayan Pjanic için toplam 110.5 milyon Euro bonservis ödendi.
Sarri, Allegri, Spaletti, Luis Enrique, Rudi Garcia gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.
Merkez orta saha, ön libero, on numara, sol kanat,sağ kanat pozisyonlarında oynadı.
2013-2014'de Roma'da sezonun orta sahası olarak seçildi.
BÜLENT TIMURLENK YILIN TRANSFERINI YORUMLADI
Daha iyisini duymadım!
AVRUPA'DA transfer tahtası kapandıktan sonra fırsat transferi diyorsanız bundan iyisini duymadım. Bundan sonra da duyar mıyız bilemem. Miralem Pjanic son 48 saatte Barcelona tarafından önce eski takımı Juventus ve sonra da bir önceki takımı Roma'ya teklif edilmişti. Geçen sezon Pjanic, Barcelona'ya giderken ondan çok daha genç olan Arthur'u alan Juventus'ta teknik direktör Allegri, Bosnalı yıldızın geri dönüşüne olumsuz yanıt verdi. Roma'da da Jose Mourinho'dan olumlu yanıt alınamayınca geçen hafta Koeman'ın, "Bu kadar kalabalık kadro ile çalışamam. Umtiti ve Pjanic'in başlarının çaresine bakmaları lazım" dediği oyuncu, transfer tahtası kapanınca kulübünde kalmıştı. Beşiktaş, Alex Teixeira gibi bir oyuncuyu bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bence asıl bombayı Pjanic'i kiralayarak yaptı. Onun Juventus yıllarında oynadığı futbol bu ligin çok üstünde. Elbette ki Atiba'nın, Salih'in forması tehlikeye girecek ama Miralem Pjanic bu… Bu flaş transferin perde arkasında Beşiktaş'a 3 milyon Euro'luk bir yük olan Adem Ljajic'in menajeri Fali Ramadani'nin aynı zamanda Pjanic'in de menajeri olduğunun altını çizmek lazım.
ÜMRANİYE'Yİ GOLE BOĞDU: 4-0
Beşiktaş lige verilen milli arada TFF 1. Lig'de 3'de 3'le liderlik koltuğunda oturan Ümraniye'yi ağırladı. A Spor'dan yayınlanan maçta Kartal rakibini 4-0 yendi. Goller 38'de Mehmet Topal, 49 ve 57'de Güven Yalçın, 51'de Gökhan Töre'den geldi. Güven'in iki golüne asisti Töre yaptı.