Sınır düşerse para da düşer, rekabet artar

Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği yabancı sınırlaması tartışılmaya devam ederken, Rusya futbol ligi yönetimi Rus lig ekiplerine ve Rusya Futbol Federasyonuna ülkede uygulanan yabancı sınırlamasının kalması için 15 sayfalık bir rapor sundu. Ruslar tarafından hazırlanan özel rapora ise SABAH ulaştı.
İşte Rusya'da uygulanan yabancı kuralının sınırsıza çevrilmesi için hazırlanan o rapordan maddeler:
REKABETİ ARTIRAMIYORUZ
Rusya Futbol Ligi yönetiminin hazırladığı raporun dikkat çeken noktalarından biri ise ülkeye gelen yabancıların kısıtlamasının rekabeti artırmadığı, aksine azalttığı yönünde. Sınır olmazsa kulüpler arası rekabetin artacağını belirten yönetim, böylece Rus sporcuların daha fazla efor harcaması da gerekecek. Bu şekilde oyuncuların da Avrupa'ya gitme şansı artarken, ligin izlenmesi de yükselmektedir denildi.
BALON FİYAT ARTIŞI YAŞANMAYACAK
Yabancı sınırlamasının getirilmesi ile birlikte Rus futbolcuların hem bonservislerinin hem de maaşlarının suni bir şekilde arttığını belirten lig yönetimi olası bir sınır kaldırılması durumunda da balon fiyat artışlarının olmayacağını, herkesin gerçekte olan değerinde kalacağını da rapora ekledi. Değersiz olan ama değerli gibi görünen futbolcuların takımların başarılarını düşürürken, aynı zamanda mali olarak da sorun yaşanmasına neden olduğu da yazıldı.
YERLİ FUTBOLCUNUN ANTRENMAN TEMPOSU DÜŞTÜ
Ligde uygulanan sert yabancı kuralına göre ekipler kadrolarında 8 yabancı 17 Rus futbolcu bulundururken, ilk 11'de ise en fazla 6 yabancıya şans verebiliyorlar. Bu sert kural sonrasında Rus futbolcuların yerlerini garanti görmelerinden dolayı antrenman tempolarının düştüğü yazılırken, oyuncuların kendilerinden çok daha iyi olan yabancı futbolcularla bile rekabete girmediği ifade edildi.
GENÇ YABANCILAR KURTULUŞ OLUR
Lige yabancı futbolcu getirmenin de çeşitli kriterleri bulunurken, lig yönetimi yabancı genç futbolcuları Rusya ligine getirmenin ve altyapıda şans vermenin uzun vadede finansal olarak önemli kazanımlar sağlayabileceğini rapora ekledi. Yabancı sınırı kalkması halinde dünyanın bir çok yerinden uzun ücretlerle genç futbolcuları getirip, sonrasında A Takıma yükseltmek mümkün olacak.