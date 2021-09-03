Sınır düşerse para da düşer, rekabet artar





BALON FİYAT ARTIŞI YAŞANMAYACAK

Yabancı sınırlamasının getirilmesi ile birlikte Rus futbolcuların hem bonservislerinin hem de maaşlarının suni bir şekilde arttığını belirten lig yönetimi olası bir sınır kaldırılması durumunda da balon fiyat artışlarının olmayacağını, herkesin gerçekte olan değerinde kalacağını da rapora ekledi. Değersiz olan ama değerli gibi görünen futbolcuların takımların başarılarını düşürürken, aynı zamanda mali olarak da sorun yaşanmasına neden olduğu da yazıldı.