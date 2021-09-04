8 yıl önce Galatasaray şimdi Beşiktaş! Pjanic’e Sneijder benzetmesi

Salih Uçan 20 yaşındaydı ve o günlerde Roma Kulübü'nde konuşulan, fiyatı yükselen Miralem Pjanic'in satılması halinde Salih'in onun pozisyonuna hazırlanacağıydı. O sezon orta sahaya Nainggolan'ı da alan ve kadrosunda bugün Trabzonspor forması giyen Gervinho da bulunan Roma'da tanıdık bir isim daha vardı: Adem Ljajic.