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Giriş Tarihi: 4.9.2021 12:06

Altay'da Ceyhun Gülselam ilk 3 maçta süre alamadı

DHA
Altay’da Ceyhun Gülselam ilk 3 maçta süre alamadı

Süper Lig'de ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi alarak 6 puan toplayan 6'ncı sıradaki Altay'da yeni transferlerden sadece Ceyhun Gülselam, bu periyotta forma şansı bulamadı.

Teknik Direktör Mustafa Denizli, dış transferde takıma katılan 10 oyuncu arasında tek yerli isim olan tecrübeli ön libero Ceyhun Gülselam'a ilk 3 haftada süre vermedi. Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor (D) müsabakalarında yedek soyunan Ceyhun, son olarak Fenerbahçe maçında kadroda yer bulamadı.

Teknik Direktör Mustafa Denizli ilk 2 haftada yeni transferlerden kaleci Lis, sol bek Naderi, sol kanat Rodriguez, forvet arkası Pinares ve forvet Bamba'ya ilk 11'de görev verirken, orta saha oyuncusu Thaciano ve ön libero Aka ile santrfor Rayan sonradan oyuna girdi. Fenerbahçe karşısında Rodriguez'i yedeğe çekip, iyileşen stoper Björkander'i ilk 11'e monte eden deneyimli teknik adam, böylelikle takıma yeni katılan 9 yabancı oyuncuya da forma şansı vermiş oldu.

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Altay'da Ceyhun Gülselam ilk 3 maçta süre alamadı
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