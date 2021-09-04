Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF yaz okulu sınav soruları ne zaman yayınlanacak? AÖF yaz okulu soruları, cevapları ve cevap anahtarı 2021
Giriş Tarihi: 4.9.2021 15:41

AÖF yaz okulu sınav soruları ne zaman yayınlanacak? AÖF yaz okulu soruları, cevapları ve cevap anahtarı 2021

AÖF yaz okulu sınav soruları ne zaman yayınlanacak? AÖF yaz okulu soruları, cevapları ve cevap anahtarı 2021

AÖF yaz okulu sınavı bugün saat 14:00’te gerçekleştirildi. Sınavın ardından açıköğretim öğrencilerinin gündeminde “AÖF yaz okulu sınav soruları ne zaman yayınlanacak?” konusu yer alıyor. Sınava giren AÖF’lüler ve soruları görmek isteyenler Anadolu Üniversitesi’nden gelecek açıklamayı takip ediyor. İşte AÖF yaz okulu soruları, cevapları ve cevap anahtarı 2021!

Bugün yüz yüze olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavı sonrası AÖF öğrencileri, Açıköğretim Fakültesi – AÖF yaz okulu sınav soruları ne zaman yayınlanacak diye merak ediyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde öğrenim görenler, işaretledikleri soruların doğruluğunu tespit edebilmek amacıyla cevap anahtarı ve soru kitapçığına ulaşmak istiyor. İşte AÖF yaz okulu sınav soruları, cevapları ve cevap anahtarı.

AÖF YAZ OKULU SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Başvuruları kayıt yenileme işlemlerinin ardından Temmuz ayında alınan AÖF yaz okulu sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınav, 81 ilde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak yapıldı. Bugün gerçekleşen sınavın soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. 2021 AÖF yaz okulu soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizde yer alacak.

AÖF YAZ OKULU SORULARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

Önceki sınavlardan hareketle, AÖF yaz okulu sorularının gün içinde açıklanması bekleniyor. Cevap anahtarı için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve YÖK'ten gelecek açıklamalar takip ediliyor.

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AÖF yaz okulu sınav soruları ne zaman yayınlanacak? AÖF yaz okulu soruları, cevapları ve cevap anahtarı 2021
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