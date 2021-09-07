Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı açıklandı! 2021 AÖF yaz okulu sınav soruları nasıl ve nereden görüntülenir?
Giriş Tarihi: 7.9.2021 07:17 Son Güncelleme: 7.9.2021 07:17

AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı açıklandı! 2021 AÖF yaz okulu sınav soruları nasıl ve nereden görüntülenir?

AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı açıklandı! 2021 AÖF yaz okulu sınav soruları nasıl ve nereden görüntülenir?

AÖF yaz okulu sınavı saat 14:00’te gerçekleştirildi. Sınavın ardından açıköğretim öğrencilerinin gündeminde “AÖF yaz okulu sınav soruları ne zaman yayınlanacak?” konusu yer alıyor. Sınava giren AÖF’lüler ve soruları görmek isteyenler Anadolu Üniversitesi’nden gelecek açıklamayı takip ediyor. İşte AÖF yaz okulu soruları, cevapları ve cevap anahtarı 2021!

Yüz yüze olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavı sonrası AÖF öğrencileri, Açıköğretim Fakültesi – AÖF yaz okulu sınav soruları ne zaman yayınlanacak diye merak ediyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde öğrenim görenler, işaretledikleri soruların doğruluğunu tespit edebilmek amacıyla cevap anahtarı ve soru kitapçığına ulaşmak istiyor. İşte AÖF yaz okulu sınav soruları, cevapları ve cevap anahtarı.

AÖF YAZ OKULU SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Başvuruları kayıt yenileme işlemlerinin ardından Temmuz ayında alınan AÖF yaz okulu sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınav, 81 ilde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak yapıldı.

AÖF YAZ OKULU SORULARI YAYINLANDI!

E Kampüs üzerinden 2020-2021 AÖF Yaz okulu sınav soruları erişime açıldı.

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AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı açıklandı! 2021 AÖF yaz okulu sınav soruları nasıl ve nereden görüntülenir?
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