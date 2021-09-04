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Giriş Tarihi: 4.9.2021 22:25 Son Güncelleme: 4.9.2021 22:40

Barcelona Emre Demir için transfer planını belirledi! Bonservis bedeli...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Barcelona Emre Demir için transfer planını belirledi! Bonservis bedeli...

Kayserispor'un 16 yaşındaki genç oyuncusu Emre Demir, İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdi. Bu sezon Yusuf Demir'i de kadrosuna katan Barcelona, bir başka Türk oyuncu Emre Demir için transfer planını belirledi. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, oyuncunun maliyeti ve takımdaki rolü ortaya çıktı.

İspanya La Liga'da mücadele eden Barcelona, yaz transfer döneminde Rapid Wien'de forma giyen Türk kökenli genç oyuncu Yusuf Demir'i kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, İspanyol devinde çıktığı ilk maçlarda teknik heyetin beğenisi elde etti.

Barcelona'nın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf Demir'in bu opsiyonunu kullanarak genç oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katması bekleniyor.

Yusuf Demir'in ardından bir Türk transferi daha yapmayı planlayan Barcelona, Kayserispor'un genç oyuncusu Emre Demir'e gözünü dikti.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Barcelona'nın Emre Demir için Kayserispor'a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Ancak İspanyol ekibinin, genç oyuncunun bir sezon daha Kayseri'de kalmasına izin vereceği söylendi.

Önümüzdeki sezon Barcelona kadrosuna katılacak olan Emre Demir, İspanyol deviyle yaz kampında yer alacak. Emre Demir'in Barca'daki geleceğini ise bu kamptaki performansı belirleyecek.

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Barcelona Emre Demir için transfer planını belirledi! Bonservis bedeli...
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