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Giriş Tarihi: 4.9.2021 14:48

Cebelitarık nerede, haritadaki konumu ne? Türkiye’nin rakibi Cebelitarık ülke mi, hangi kıtada yer alıyor?

Cebelitarık nerede, haritadaki konumu ne? Türkiye’nin rakibi Cebelitarık ülke mi, hangi kıtada yer alıyor?

Türkiye A Milli Futbol Takımımız bu akşam Dünya Kupası eleme maçında Cebelitarık’la karşı karşıya gelecek. Maçla ilgili araştırmalar arasında, rakibimiz Cebelitarık nerede, haritadaki konumu ne gibi sorular yer alıyor. Rakip takımla ilgili olarak Cebelitarık ülke mi ve hangi kıtada yer alıyor gibi sorular da gündeme geliyor. İşte bu akşamki rakibimizle ilgili merak edilenler.

Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Cebelitarık ile eşleşti. Deplasmanda gerçekleşecek olan maç öncesi, Cebelitarık nerede, haritadaki konumu ne, Cebelitarık ülke mi gibi sorular gündeme geliyor. Bu ülke ile ilgili araştırmalar arasında; Türkiye'nin rakibi Cebelitarık hangi kıtada sorusu da yer alıyor. İşte bu ülkenin coğrafi konumu ve diğer özellikleri.

CEBELİTARIK HANGİ KITADA?

Cebelitarık Avrupa Kıtası'nın güneydoğu ucunda yer almaktadır. Kıtanın en güneyindeki ülkelerden biridir.

CEBELİTARIK NEREDE?

Cebelitarık, İspanya'nın güneyinde yer alan İngiltere'ye bağlı bir ülkedir. İngiliz Denizaşırı Toprağı olan Cebelitarık, İber Yarımadası'nın güney ucunda bulunmaktadır. İspanya'nın sınırında yer aldığı için İngiltere ve İspanya arasında ülke egemenliği konusunda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır.

İşte Cebelitarık'ın haritadaki konumu

CEBELİTARIK İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Cebelitarık adı Arapça'dan gelmektedir. 8. Yüzyılda, Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad kıtada ilk kez bu noktaya ayak basmış ve burayı karargah olarak kullanmıştır. O dönemde Akdeniz halkları için dünyanın batıdaki son noktası olarak burası bilinmektedir. Bu nedenle burası "Cebelü Tarık" olarak adlandırılmış, bu ad İtalyancaya Cebiltarre, öteki Avrupa dillerine ise Gibraltar şeklinde geçmiştir.

CEBELİTARIK DİLİ, YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUSU

Cebelitarık 6.7 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Bölgenin resmi dili İngilizce olmakla birlikte İspanyolca ve Llanito dilleri de konuşulmaktadır. Bölgenin nüfusu ise 33.000 dolaylarındadır.

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Cebelitarık nerede, haritadaki konumu ne? Türkiye’nin rakibi Cebelitarık ülke mi, hangi kıtada yer alıyor?
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