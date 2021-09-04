Cebelitarık nerede, haritadaki konumu ne? Türkiye’nin rakibi Cebelitarık ülke mi, hangi kıtada yer alıyor?

CEBELİTARIK İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Cebelitarık adı Arapça'dan gelmektedir. 8. Yüzyılda, Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad kıtada ilk kez bu noktaya ayak basmış ve burayı karargah olarak kullanmıştır. O dönemde Akdeniz halkları için dünyanın batıdaki son noktası olarak burası bilinmektedir. Bu nedenle burası "Cebelü Tarık" olarak adlandırılmış, bu ad İtalyancaya Cebiltarre, öteki Avrupa dillerine ise Gibraltar şeklinde geçmiştir.