Film gibi transfer!

1 Elneny ile anlaşılamayınca Boşnak yıldız için perşembe günü saat 13.30'da Barcelona ile ilk temas gerçekleştirildi2 20.30'da Katalan kulübüyle yazışmalar tamamlandı. 31 yaşındaki orta sahayı taşıyan özel uçak 22.40'ta İstanbul 'a indi3 Lisans 00.52'de çıkarıldı. Oyuncunun adının da yer aldığı Devler Ligi listesi sürenin bitimine 2 dakika 35 saniye kala UEFA 'ya verildiBeşiktaş,ile yapılan temaslarda 4 yıllıkkontrat ve yıllık 3 milyon Euro maaşisteğiyle karşılaşınca geri adım attı.Yönetim, maliyeti sebebiyle zor görüleniçin temasa geçmeyekarar verdi.İspanyol ekibi, 31 yaşındaki orta sahayı Beşiktaş'a kiralık olarak göndermeyi kabul etti. Yöneticiler, bu yanıt üzerine Barcelona ile maaş konusunu görüşmeye başlarken diğer taraftaiçin olan mesai hızlandırıldı.Beşiktaş'ın eski futbolcusu BJK Nevzat Demir Tesisleri 'ne gitti ve yönetimle bir araya geldi. Sonrasında arkadaşını FaceTime üzerinden arayan'in yöneticilerle görüştürdüğü'ten,yanıtı alındı.Siyah-beyazlılar,ten alınan olumlu yanıt sonrası acil olarakFutbol Federasyonu ile iletişime geçti ve oyuncunun transferi için özel izin istedi., zamana karşı verilen yarışta özel uçak işini halletti. Bir arkadaşı vasıtasıyla'ın başkenti'dan,'in başkenti'ya özel uçak indirildi. Yıldız futbolcu da hazırlıklarını tamamladı ve sonrasında vakit kaybı olmaması için havalimanının yakınına giderek gelecek haberi beklemeye geçti.İki kulüp arasındaki resmi evrak yazışmaları tamamlandı. Anlaşmalar imzalandı ve'in İstanbul yolculuğu başladı.Tecrübeli futbolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten 15 dakika sonra çıkış yaptı. Kendisini bekleyen kulüp personelleriveile birliktePendik Kurtköy'den'ye 35 dakikada getirildi. Sağlık kontrolleri yaklaşık 25 dakika sürdü.Türkiye Futbol Federasyonu'nun'te bulunan T'na doğru yola çıkılırkenIslak imza prosedürlerinin hızlıca halledilmesi için Başkan, TFF Tescil Bürosu'na geldi. 10 dakika içinde imzalar atıldı ve lisans işlemleri başlatıldı.'in lisans işlemleri 20 dakika sürdü. UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için listelerini bildirecek olan siyah-beyazlılarda geriye kalan 8 dakika çok kritikti.Kulüp profesyonelleri UEFA sisteminde takımın listesini hazır tutupiçin gelecek bilgileri bekliyordu. Boşnak futbolcunun lisans bilgisinin kulübe ulaşmasıyla birlikte adı sisteme girildi veBeşiktaş'ın UEFA'ya listeyi gönderdiğinde geriye kalan süre 2 dakika 35 saniyeydi.Pjanic transferini SABAH Spor'a değerlendiren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, şunları söyledi: "Başkanımızın öncülüğünde yoğun bir mesai harcadık. Biz alışığız son dakika transferlerine. Beşiktaş, adının olduğu her yerde hedefe oynar. Kadromuzu çok önemli isimlerle güçlendirdik. Son olarak Pjanic'i getirmek bizi de camiamızı da mutlu etti. Bu denli önemli bir ismi, uygun maliyetlerle getirmek kolay değildir. Barcelona'nın 60 milyon Euro bonservis ödediği çok ciddi rakamlar kazanan bir ismi, şartlarımıza uygun bir şekilde transfer ettik. Pjanic bize hiç zorluk çıkarmadı, aksine yardımcı oldu. Onun Beşiktaş'a gelme isteği ile bizim onu kadromuzda görme isteğimiz birleşince hiç zorluk yaşamadan transferi noktaladık."Miralem Pjanic, transferi sonrası sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımda bulundu. Yıldız orta saha, "Come to Beşiktaş" mesajlarından hazırladığı videoya Mozart'ın Türk Marşı'nı ekledi ve "Tamam, geliyorum" ifadesini kullandı. 31 yaşındaki futbolcunun, bir diğer paylaşımı ise "Kartal'ın hedefi her zaman zirvedir!" şeklinde oldu.Atalanta'da oynayan Merih Demiral, Juventus'ta birlikte forma giydiği Pjanic'e sosyal medya hesabından başarı dileğinde bulundu. Milli oyuncu, mesajında "Güzel ülkemde bol şanslar kardeşim" ifadelerini kullandı.Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı getirecek bir takım yapmaya çalıştıklarını belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yine enteresan bir transfer oldu. Son dakika, son saniye… Bunlar planlanmış şeyler ama son saniyelerde işlem bitiyor. UEFA listesine Pjanic'in adını verdik çok şükür. 1-2 dakika kala yetiştirdik. Pjanic, hocamızın çok istediği bir transferdi" diye konuştu.BIRÇOK yıldızın Türkiye'ye gelmesini sağlayanMiralem Pjanic'e telefon ederek İstanbul'u, Beşiktaş'ı ve taraftarları anlattı. Bu sezon takıma kazandırılan isimlerle güçlü bir kadrosun olduğunu aktardı ve oyuncunun olumlu olan görüşlerini daha da pekiştirdi.BEŞIKTAŞ, Pjanic transferi sonrasıkadro değeri ile 4 sezon sonra (2017-18: 144,7m Euro) ligin en değerli kadrosuna sahip oldu. İşte liste:ŞAMPIYONLAR Ligi listesinde tek sürprizyazılmaması oldu. 22 yaşındaki santrfor, Ümraniye ile oynanan hazırlık maçında iki gol atmıştı ancak bu performansı bir şeyi değiştirmedi.