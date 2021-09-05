70 milyon TL’lik Burak Elmas farkı

Galatasaray yönetimi, maaş bütçesini düşürüp takımı da gençleştirdi. Yüksek kazançlıların yerlerine, genç oyuncuları daha düşük yıllık ücretlerle kadroya katan Elmas ve ekibi, 70 milyon TL daha az maliyetli takım kurdu
Eski yönetimden Futbol A Takımı'nı 59 milyon Euro'luk bütçeyle devralan Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, transfer stratejisini değiştirdi. Gençleri kadrosuna katmaya başlayan Galatasaray, 23 milyon Euro bonservis harcaması yaptı amamaaş bütçesinde de 70 milyon TL tasarrufsağladı. Geçen sezonki kadroyla kıyaslandığında 11 oyuncuya veda eden sarı-kırmızılı kulüp, 12.6 milyon Euro ve 9.7milyon TL garanti ücret ödemektenkurtuldu. 10 yeni transferine 4.4 milyonEuro ve 30 milyon TL maaş verecek olan Galatasaray, TFF'nin koyduğu 545 milyon TL harcama limitine uydu. Kaptan Muslera da 3.575 milyon Euro olan parasını 2.5 milyon Euro'ya indirdi. Bu transfer döneminde bütçede 70 milyonTL yer açan sarı kırmızılı yönetim, 8 Eylül'e kadar Babel'i de göndermeye çalışırken, Aslan'ın maaş seviyesiyıllarsonra40 milyonEuro'nun altınaçekildi.