ÖSYM DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır, tarih belli mi?

Ön lisans öğrencileri lisans kontenjanlarına dikey olarak geçiş yapmayı beklerken gözlerini DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Bilindiği üzere tercihler 27 Ağustos tarihinde başladı ve 7 Eylül 2021 tarihinde de sona erecek. Tercih işlemlerinin sona ermesi ile birlikte ÖSYM tarafından DGS tercih sonuçlarının da erişime açılacağı öngörülüyor. 2021 DGS tercih sonuçları bekleniyor!