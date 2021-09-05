Mısır’a 1 puanı son dakikalarda Mostafa Mohamed getirdi! Boupendza ve Lemina’ya karşı oynadı...

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu 2. maçında Gabon, Mısır'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere biterken Mısır'ın golünü 90'da 77'de oyuna giren Galatasaraylı Mostafa Mohamed kaydetti.
Gabon'un tek golünü ise 73'te Jim Allevinah atarken Mısır'da Omar Gaber 71'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Mısır, 4 puanla grupta liderliğini sürdürdü. Gabon ise 1 puanla 3. sırada yer aldı.
Gabon'da Aubameyang, Boupendza, Lemina ve Andre Poko gibi yıldızlar bu maçta oynarken Mısır'da ise Mostafa Mohamed'in yanı sıra Mohamed Salah ve Ahmed Hegazy gibi önemli isimler maçın kadrosunda yer aldı.