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Giriş Tarihi: 6.9.2021 00:42 Son Güncelleme: 6.9.2021 00:50

Mısır'a 1 puanı son dakikalarda Mostafa Mohamed getirdi! Boupendza ve Lemina'ya karşı oynadı...

Mısır’a 1 puanı son dakikalarda Mostafa Mohamed getirdi! Boupendza ve Lemina’ya karşı oynadı...

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu 2. maçında Mısır, deplasmanda Gabon ile 90'da bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Mısır'a son anlarda 1 puanı getiren golü sonradan oyuna giren Galatasaraylı Mostafa Mohamed kaydetti.

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu 2. maçında Gabon, Mısır'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere biterken Mısır'ın golünü 90'da 77'de oyuna giren Galatasaraylı Mostafa Mohamed kaydetti.

Gabon'un tek golünü ise 73'te Jim Allevinah atarken Mısır'da Omar Gaber 71'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Mısır, 4 puanla grupta liderliğini sürdürdü. Gabon ise 1 puanla 3. sırada yer aldı.

Gabon'da Aubameyang, Boupendza, Lemina ve Andre Poko gibi yıldızlar bu maçta oynarken Mısır'da ise Mostafa Mohamed'in yanı sıra Mohamed Salah ve Ahmed Hegazy gibi önemli isimler maçın kadrosunda yer aldı.

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Mısır'a 1 puanı son dakikalarda Mostafa Mohamed getirdi! Boupendza ve Lemina'ya karşı oynadı...
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