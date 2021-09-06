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Giriş Tarihi: 6.9.2021 22:28

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi üzerinden eğitim gören öğrenciler AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulamasını sürdürüyor. Uzun bir aranın ardından yaz okulunu sınavlarını yüz yüze olan öğrenciler AÖF sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçları açıklanma tarihi merak edilirken geçtiğimiz günlerde sınav soruları erişime açıldı. Peki 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili son bilgiler

AÖF sonuçları ile ilgili son gelişmeler binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmazken gözler ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitim alan öğrencilerin mezun olabilmeleri için yaz okulu sınav sonuçları büyük önem taşıyor. Buna göre; 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte konuya dair detaylar…

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. 4 Eylül'de saat 14:00'da tek oturum olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavının sonuçları yakın tarihte açıklanması bekleniyor. Sınav değerlendirme süreci tamamlandığında sabah.com.tr'de ilan edilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı son açıklamaya göre, sınav sonuçları 10-15 gün içerisinde açıklanacak. Bu açıklamaya göre, sonuçların en geç 20 Eylül'e kadar duyurulması bekleniyor.

AÖF öğrencileri sınav sonuç ekranına kişisel giriş bilgileriyle giriş yaptıkları www.anadolu.edu.tr/acikogretim ekranı üzerinden ulaşabilecek.

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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