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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Gladyatör!

VOLKAN DEMİR
Gladyatör!

Teknik bir oyuncu olan Portekizli, çabukluğu ile de kolay adam eksiltiyor. Savunmada takıma büyük katkı sağlarken rakip ceza sahasına yaptığı sürpriz koşularla gol pozisyonuna girebiliyor

Morita transferi gerçekleşmeyince teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle kadroya katılan Miguel Crespo, orta sahadaki dinamik özellikleriyle sarı-lacivertli takıma büyük katkı sağlayacak. 24 yaşındaki 8 numara, savaşçı bir kimliğe sahip. Aynı zamanda çok teknik bir oyuncu. Çabukluğu ile dikkat çekiyor ve bu sayede kolay bir şekilde adam eksiltebiliyor. Bitmek bilmeyen enerjisiyle işin savunma boyutunda da önemli işlere imza atabiliyor.

SERT OYNUYOR VE ÇOK KART GÖRÜYOR
Tüm bunların yanı sıra yaptığı sürpriz koşularla gol pozisyonuna giriyor ve takıma skor katkısı da yapabiliyor. Miguel Crespo'nun en olumsuz özelliği ise sert bir futbolcu olması nedeniyle sık sık kart görmesi… Vitor Pereira, 24 yaşındaki Portekizli yıldızı, Gustavo'nun partneri olarak oynatmanın hesaplarını yapıyor. Deneyimli hoca böylece pres yapan, oyunun iki yönünü de sergileyebilen orta saha planını daha kolay hayata geçirebileceğini düşünüyor.

GENÇLİK AŞISI
Altı yeni transferinin yaş ortalaması 23.3 olan Fenerbahçe, altyapıdan gelen Arda (16), Fatih (18) ve Muhammed'le (20) birlikte geleceğin takımını kurdu
Fenerbahçe'de geçen sezon Bright Osayi-Samuel (23) ve Attila Szalai (23) ile başlayan genç transfer dalgası, bu sezon 6 isimle devam etti. Yaş ortalamaları 23.3 olan Burak Kapacak (21), Diego Rossi (23), Mergim Berisha (23), Kim Min- Jae (24), Miguel Crespo (24) ve Max Meyer (25) ile transferde uzun yıllardır rastlanmayan bir profil çizen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın altyapıdan takıma monte ettiği Arda Güler (16), Fatih Yiğit Şanlıtürk (18) ve Muhammed Gümüşkaya (20) ile de geleceğin takımının temelleri atıldı. Ayrıca geçtiğimiz sezonlarda takıma katılan ve henüz 21 yaşında olan Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu da Fenerbahçe'nin gelecek planlarında çok önemli yer tutuyor.

BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Standartlarını değiştirdiler
Geçen sezon çok tecrübeli oyuncularla, şampiyonluk yarışında nasıl oynayacağını bilen bir kadro yapmışlardı. Baskı altında oynamayı bilen bu takımdan, özellikle sıkışan maçlarda çözüm bulmasını beklediler; olmadı. Ali Koç ikinci üç yıl için seçildikten sonra, geldiği ilk gün söylediği; "Yetiştirip, satmak zorundayız" cümlesinin arkasında şimdi durdu. "Kiralık oyuncu almanın çözüm olmadığını gördük. Gerekirse bonservis ödeyip, genç oyuncu almamız lazım" açıklaması da geldi ve transfer standartlarını değiştirdiler. Şu anda Altay, Szalai, Osayi, Ferdi ve Muhammed ile ilk on birde 25 yaş altı beş oyuncu oynatıyorlar. "Genç ama tecrübeli" dediğimiz bir jenerasyon oluşturdular. Rossi ve Berisha da eklendi bu ekibe. Pereira ile mücadele eden, temposu yüksek, baskılı oynamak isteyen bir takım yapısı da kazanarak bu ekibi daha görünür hale getirdiler.

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